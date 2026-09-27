CF Montréal venció 3-1 a FC Cincinnati, por la MLS

En un encuentro disputado el 26 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Stade Saputo, CF Montréal logró una victoria fundamental ante FC Cincinnati por 3-1. El compromiso, correspondiente a la jornada 28 de la MLS, contó con el arbitraje de Ismail Elfath.

El desarrollo del partido mostró una dinámica intensa desde el inicio. A los 25 minutos, Daniel Ríos marcó el primer gol para el local. Posteriormente, la visita igualó transitoriamente a los 64 minutos, cuando Tom Barlow anotó tras la asistencia de Gerardo Valenzuela. Sin embargo, la reacción de CF Montréal fue contundente: a los 72 minutos, Prince Owusu amplió la ventaja mediante un tiro penal y, apenas tres minutos después, el propio Prince Owusu selló el resultado final tras una asistencia de Daniel Ríos. En cuanto a la pizarra táctica, CF Montréal presentó un esquema 3-4-12 frente al 3-5-2 propuesto por el conjunto visitante.

El encuentro también estuvo marcado por la disciplina y la gestión de las plantillas. Matty Longstaff y Fabian Herbers fueron amonestados por el dueño de casa, mientras que Roman Celentano y Teenage Hadebe vieron la tarjeta amarilla en el equipo rival. Además, temprano en el encuentro, el entrenador local debió realizar un ajuste obligado por la lesión de Brayan Ceballos, quien fue reemplazado por Fabian Herbers a los 11 minutos.

Al analizar las estadísticas del choque, se observa una paridad en la agresividad ofensiva: FC Cincinnati registró 18 tiros totales contra los 15 de CF Montréal. No obstante, el equipo de casa fue más certero, logrando 5 disparos a puerta frente a los 4 del visitante. En cuanto al control del balón, FC Cincinnati dominó la posesión con un 54,8% frente al 45,2% del conjunto de Montreal, aunque esto no fue suficiente para evitar la derrota en una jornada clave de la MLS.