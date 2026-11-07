Charlotte FC empató 3-3 con Inter Miami CF, por la MLS

El partido entre Inter Miami CF y Charlotte FC se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00, en el Nu Stadium. El encuentro, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, contó con el arbitraje de Rubiel Vazquez y culminó en un vibrante empate 3-3.

El desarrollo del encuentro y los goles

La primera mitad fue dominada por el conjunto local, que se fue al descanso con ventaja. A los 14 minutos, Ian Fray abrió el marcador. Posteriormente, Luis Suárez amplió la diferencia a los 33 minutos tras una asistencia de Germán Berterame, y Rodrigo De Paul marcó el tercer tanto a los 42 minutos, asistido por Telasco Segovia. Sin embargo, en el complemento, la visita reaccionó: a los 50 minutos, Liel Abada descontó tras asistencia de Tyger Smalls, repitiendo la fórmula cinco minutos después a los 55, esta vez asistido por Pep Biel. Finalmente, Rodolfo Aloko igualó el marcador a los 90 minutos.

Movimientos tácticos y disciplina

El encuentro estuvo marcado por constantes modificaciones tácticas debido a las lesiones y la necesidad de ajustar el esquema. A los 24 minutos, Sergio Reguilón debió ser reemplazado por Gonzalo Luján en Inter Miami CF, mientras que David Ayala también sufrió una lesión a los 50 minutos, siendo sustituido por Yannick Bright. En el aspecto disciplinario, Telasco Segovia fue amonestado a los 8 minutos en el local, mientras que David Schnegg recibió una tarjeta amarilla para Charlotte FC a los 87 minutos.

Análisis final

A pesar del dominio inicial de Inter Miami CF, la capacidad de respuesta de Charlotte FC permitió que el partido se definiera en los tramos finales. Los ingresos de Abdoulaye Doucouré, David Schnegg y Rodolfo Aloko en el visitante resultaron clave para equilibrar el juego y sentenciar la igualdad definitiva en el marcador durante la intensa jornada 35 de la competición.