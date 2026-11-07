De mal en peor: el line de los Pumas sigue en constante involución

Antes de los 4 minutos, Julián Montoya tomó la pelota para ejecutar su primer line en campo rival: a 40 metros del ingoal es una de las zonas predilectas para empezar a gestar un ataque que acerque a un equipo a la zona roja. El lanzamiento a las manos de Guido Petti a la segunda torre fue claramente parcial. Un error en la ejecución del capitán y una premonición de una noche negra en Dublín. Los Pumas padecieron sus lines, no tuvieron pelotas de calidad y terminaron frustrándose ante un rival que lo superó en orden e intensidad.

El line tiene cada vez mayor preponderancia en el rugby moderno, con diversos propósitos: someter y avanzar con el maul, agrupar a las defensas o lanzar el juego. La última es una de las premisas de Felipe Contpomi, la cabeza de un equipo que malogró una infinidad de oportunidades de obtención en campo rival, truncado por lanzamientos que no estuvieron a la altura del estándar internacional. “14 puntos de ellos vienen de dos lines nuestros que perdimos. Estás preparado para atacar y de repente tenés que reaccionar… Tenemos que ser mejores en esas reacciones”, se limitó a decir Juan Martín Fernández Lobbe, el encargado de esa formación, en la entrevista con la televisión antes del inicio del segundo tiempo.

Dan Sheehan es tackleado por el jugador argentino, antes de llegar a la línea de fondo PAUL FAITH - AFP

En el Aviva Stadium, los Pumas tuvieron a su favor 12 lanzamientos propios y apenas pudieron prosperar con claridad en cuatro. Buscaron variar, pero no le encontraron la vuelta ante un rival especialista en esa formación. Entrenados por Paul O’Connell, un ícono del rugby irlandés, y con Tadgh Beirne y Ryan Baird como principales saltadores, se hicieron un festín ante unos Pumas que llegaron a lanzar con tres jugadores distintos: empezó Julián Montoya, que salió reemplazado en el primer tiempo por el protocolo de conmoción cerebral por un golpe en la cabeza; lo siguió su reemplazante, Leonel Oviedo, que dejó la cancha en dos tramos por sangre, lo que obligó a ejecutar a Boris Wenger, pilar izquierdo, pero con pasado de hooker. Ninguno brindó confianza, ni tampoco las torres: con el correr de los minutos fueron dilapidando chances de sumar o de salir de su campo con prolijidad.

Un repaso de los lines en el encuentro que marcó la reanudación del Nations Championship: al primero, parcial, lo prosiguió otro en la zona de gestación, seguro al primer saltador y un maul que no avanzó. El tercero fue a Marcos Kremer a la última torre, ideal para lanzar el juego. En años anteriores se debería haber cobrado torcida, pero la regla cambió y, al no saltar el adversario, el movimiento fue válido. El cuarto y el quinto también fueron en zona de gestación, en el que Argentina lanzó el juego desde la primera torre (pelota incómoda para atacar) y el otro fue robado por Tadhg Beirne.

La salida de Montoya no mejoró la cuestión. Ryan Baird robó la primera ejecución de Leonel Oviedo en plena defensa y la secuencia terminó en un try del Trébol. La segunda del cordobés a la posición de Juan Martín González resultó una pelota incómoda que le trabaron a Gonzalo García a pocos metros de su propio ingoal. Con Boris Wenger tampoco se corrigió: las dos que arrojó el pilar de Harlequins fueron al primer saltador. El primero lo derribaron y le trabaron la pelota, y el segundo la volvió a robar Baird, atento y concentrado para aprovechar cada desajuste. Apenas en los últimos lines, cuando el resultado ya era abultado y el local bajó el pie del acelerador, pudieron formar algunos mauls en campo rival. Oviedo ya había mostrado fallas en los tests de agosto ante Sudáfrica, en su debut, y también ante Australia.

Guido Petti captura la pelota en un line durante el partido ante Irlanda en Dublín Peter Morrison - AP

Lo que años anteriores era una garantía, ahora es un dolor de cabeza para Contepomi, que cambió parte de su staff, con las incorporaciones de Shaun Edwards como entrenador de defensa y de Mario Ledesma, como el de forwards por Andrés Bordoy, pero mantuvo a Juan Martín Fernández Lobbe, el encargado de un lineout en constante involución. El excapitán de los Pumas se incorporó al staff liderado por Ledesma en el 2019, luego de un año como colaborador en Toulon, se sostuvo en el ciclo de Michael Cheika y en el actual de Contepomi. La formación fue decreciendo, aunque se mantienen los principales intérpretes: Guido Petti, un histórico, es el líder adentro de la cancha y Juan Martín González también es un especialista. Franco Molina y Matías Alemanno son buenas opciones, aunque esta vez no fueron convocados.

A pesar de padecer una noche para el olvido, Julián Montoya es un lanzador fiable. No así Ignacio Ruiz, que tuvo una buena serie en agosto, pero sufrió una lesión en el pie en Perpignan, ni Leonel Oviedo, que todavía no se asentó al estándar puma. En ese sentido, a los Pumas les costó sobrellevar el retiro de Agustín Creevy, que en el epílogo de su carrera mejoró notablemente su precisión. Detrás aparece Bautista Bernasconi, otro lesionado. Habrá que ver qué decisión toma Contepomi tras el golpe en la cabeza que sufrió Montoya: en Argentina XV se desempeñaron Juan Manuel Vivas y Francisco Lusarreta, aunque en Francia se mantienen en buen nivel y pueden aportar su experiencia Facundo Bosch y Santiago Socino, dos que no son convocados desde 2021 y 2022 respectivamente.

Felipe Contepomi, head coach de los Pumas, rodeado por Andrés Bordoy y Juan Martín Fernández Lobbe, entrenador del lineout Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Tuvimos muchos errores individuales, les dejamos la iniciativa. Cuando la tomamos se vieron algunas de las cosas que queremos hacer… pero es difícil, es un equipo muy cohesivo el de ellos, bien armado”, expresó Felipe Contepomi. “Me saco el sombrero por nuestros jugadores: la garra y el esfuerzo están, hay que llevar esa energía en la dirección correcta para no cometer errores”, agregó.

Un error en un line en la última jugada frenó el empuje de los Pumas ante Inglaterra en el cierre del 2025. En el encuentro anterior, en la remontada ante Escocia, perdieron cuatro de los once lanzamientos propios. En este año también hubo inconvenientes: desperdiciaron tres de los 13 ante Inglaterra, dos claves ante Sudáfrica y ante Australia, en Jujuy, fallaron en cuatro, con un pobre 73% de obtención. La noche en Dublín fue una de las producciones más pobres, pero la continuidad de una formación que no encuentra soluciones y trae disgustos.