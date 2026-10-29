Chicago Fire FC empató 2-2 con Orlando City SC, por la MLS

En un encuentro disputado el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en el estadio Soldier Field, Chicago Fire FC y Orlando City SC igualaron 2-2 en la jornada 33 de la MLS. El compromiso contó con el arbitraje de Marcos de Oliveira.

Acciones del encuentro

El primer tiempo mostró una clara superioridad inicial de Orlando City SC, que se puso en ventaja a los 6 minutos con un gol de Iván Angulo tras una asistencia de Antoine Griezmann. Posteriormente, a los 35 minutos, el propio Antoine Griezmann amplió la cuenta con asistencia de Vinícius Nogueira de Oliveira. Sin embargo, Chicago Fire FC reaccionó tras el descanso. A los 57 minutos, Jonathan Bamba descontó tras pase de Leonardo José Caetano Barroso, y a los 69 minutos, Maren Haile-Selassie estableció el empate definitivo, asistido por Jonathan Bamba.

Cambios y disciplina

El desarrollo del juego se vio alterado por las sustituciones. A los 45 minutos, Chicago Fire FC buscó revulsivos con el ingreso de Jonathan Bamba, quien resultó clave para la remontada. En el complemento, ambos equipos movieron el banco para gestionar el desgaste: Orlando City SC dio ingreso a Daryl Dike, Adrián Marín, Marco Pasalic y Wilder Cartagena, mientras que Chicago Fire FC sumó minutos con Jonathan Dean, Noah Allen y Puso Dithejane. En cuanto a la disciplina, fueron amonestados Sergio Oregel Jr. y Jack Elliott por el local, mientras que Justin Ellis y David Brekalo recibieron cartones amarillos en la visita.

Síntesis estadística

El encuentro, que finalizó con paridad, reflejó un trámite intenso donde Orlando City SC capitalizó su juego ofensivo en la primera mitad, mientras que Chicago Fire FC demostró resiliencia en el complemento para equilibrar el marcador. Los ajustes tácticos realizados por ambos entrenadores mantuvieron el suspenso hasta el pitazo final en el Soldier Field.