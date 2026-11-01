Chicago Fire FC venció 4-2 a Colorado Rapids, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 31 de octubre del 2026 a las 22.30 en el Dick's Sporting Goods Park, con el arbitraje de Malik Badawi. En un enfrentamiento vibrante por la jornada 34 de la MLS, Chicago Fire FC logró imponerse como visitante ante Colorado Rapids por 4-2.

El desarrollo del marcador comenzó a los 22 minutos, cuando Morgan Whittaker anotó el primer gol para Colorado Rapids tras asistencia de Georgi Minoungou. Sin embargo, Chicago Fire FC reaccionó antes del descanso: a los 41 minutos, Jonathan Bamba marcó el primer gol del equipo. En la etapa complementaria, el propio Jonathan Bamba volvió a convertir a los 56 minutos tras asistencia de Jonathan Dean. Aunque Paxten Aaronson igualó transitoriamente para los locales a los 58 minutos tras otra asistencia de Georgi Minoungou, la visita terminó liquidando el pleito con los tantos de Robert Lewandowski a los 74 minutos y Puso Dithejane a los 88 minutos, este último con pase de Lewandowski. Tácticamente, Colorado Rapids dispuso un esquema 4-2-3-1 frente al 4-4-2 que presentó Chicago Fire FC.

La intensidad del encuentro se vio reflejada en la cantidad de amonestaciones. Por el lado de Colorado Rapids, vieron la tarjeta amarilla Miguel Navarro, Hamzat Ojediran, Ted Ku-DiPietro y Rob Holding. Mientras tanto, en Chicago Fire FC, fueron amonestados Noah Allen y Andrew Gutman. En cuanto a las sustituciones, a los 67 minutos, Ted Ku-DiPietro ingresó en Colorado Rapids en lugar de Georgi Minoungou tras una lesión.

Al analizar las estadísticas finales, el dominio del balón fue ligeramente para Colorado Rapids con un 57,2% de posesión frente al 42,8% de Chicago Fire FC. En términos de ataque, ambos equipos registraron 14 tiros totales. Sin embargo, la puntería fue superior en el vencedor, que logró 6 tiros a puerta contra los 4 del local. Además, Chicago Fire FC generó 6 corners, superando los 5 que obtuvo Colorado Rapids durante el desarrollo del juego.