Otro escandaloso arbitraje favoreció a Rosario Central: Merlos condicionó a Sarmiento, que terminó con 9

El fútbol argentino está roto: qué duda cabe. Cada decisión está envuelta en polémicas, discusiones, desatinos. Rosario Central le ganó por 2 a 1 a Sarmiento, en Junín y se trepó a la cima de la Tabla Anual. Sin embargo, eso es apenas el resultado en sí mismo: lo que quedó en el foco de la tormenta es la tarea de Andrés Merlos, otra vez señalado de haber favorecido a Central, uno de los equipos más cercanos al poder. A la AFA, a Chiqui Tapia, el presidente.

El juez expulsó a Renzo Orihuela y a Santiago Salle, del equipo local, durante los últimos 25 minutos; el último por un llamado del VAR. Sarmiento estalló: vieron la roja casi todos los integrantes del banco de suplentes; el primero, Facundo Sava, el entrenador. Además, durante el partido, fueron amonestados cuatro jugadores. Siempre pareció un leve favoritismo en las decisiones para el conjunto visitante. “Las chiquitas”: así suele decirse en el mundo del fútbol.

Gastón Avila, de zurda y a festejar, en un partido repleto de polémicas Juan Jose Garcia

La Tabla Anual representa un título. El primero de una serie de lauros que obsequia el curioso fútbol argentino. Es el que abre el juego: se trata de la primera vuelta olímpica del final de 2026.

Una estrella que quieren todos. Rosario Central, por ejemplo, que la primera la “celebró” en un escritorio y que ahora quiere conseguirla por el método tradicional: en el campo de juego. Se trata de uno de los mejores equipos de nuestro medio, conducido por Jorge Almirón, que desde la final de la Copa Libertadores con Boca en 2023, recuperó su prestigio.

Y, sobre todo, Angel Di María, el campeón del mundo que se metió en el barro de nuestro medio. Y que suele brillar. Esta vez, abandonó el campo a los 12 minutos del segundo tiempo, con dolor en la pierna izquierda. De hecho, vivió lo que quedaba del partido con hielo en la zona afectada.

¡EXPULSADO ORIHUELA EN SARMIENTO! 🟥



El defensor bajó a Copetti cuando se iba mano a mano y vio la roja directa. ¿Te pareció adentro o afuera?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/U57crPOh4G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

El equipo local, bajo el mando de Facundo Sava, pelea por ingresar en la zona de los primeros ocho, con una propuesta noble y dos figuras, Junior Marabel y Julián Mavilla.

Central, ahora, está primero, con 59 puntos y le queda un partido: Estudiantes, de Río Cuarto, en Arroyito. ¿Y sus rivales? A Boca (57) le quedan el superclásico en la Bombonera y el partido frente a Defensa y Justicia, también en su cancha. Argentinos Juniors (57) visitará a Atlético Tucumán y luego recibirá a Huracán.

Risas entre Almirón y Merlos, en un momento del espectáculo Juan Jose Garcia

La Tabla Anual define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las Copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.

LA SEGUNDA ROJA PARA SARMIENTO ANTE ROSARIO CENTRAL: Merlos primero le mostró la amarilla y, tras ver la jugada en el VAR, cambió a expulsión para Salle. pic.twitter.com/ZvS4wmpDK0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

Al margen de lo que vendrá, fue un controvertido espectáculo. Ganaba Sarmiento con una interesante acción colectiva, con un grito de Manuel García. Al rato, Gastón Avila definió como un auténtico número 9, en esta nueva versión de goleador. A partir del 1-1, Central jugó más, jugó mejor.

Ya sin Di María, reemplazado por Julián Fernández, el equipo rosarino siguió por el mismo camino. Al ataque. Y en una respuesta rápida, Copetti se escapó, fue tomado por Renzo Orihuela y fue expulsado por último hombre. Estuvo apenas 12 minutos sobre el terreno. El tiro libre lo pateó magistralmente Avila y Thyago Ayala sacó al córner.

Entra tanto ataque alocado, con Marco Ruben (a los 40), Copetti desperdició una ocasión perfecta. A tres minutos de los 90, un planchazo de Salle sobre Avila fue advertido por el VAR, al mando de José Carreras. La amarilla que había mostrado en una primera instancia Merlos fue modificada por una roja. Todo se desmadró.

Merlos, que tuvo otras actuaciones en las que habría favorecido a Central, agregó 8 minutos y repartió más rojas, entre ellas, a Sava. Avila, otra vez, de N°9, de zurda y a los 49, resolvió la victoria en el barullo. Otra noche de suspicacias, de sospechas. Una más.