Así está el cuadro de semifinales de la Messi Cup 2026, con River

La Messi Cup 2026, el certamen Sub 16 creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario, fundada por el propio futbolista, ya tiene definidos a los cuatro semifinalistas de la segunda edición. Los cruces serán así: River vs. Atlético de Madrid y Palmeiras vs. Ajax. Ambos partidos se llevarán a cabo este sábado en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año.

El Millonario, campeón del primer torneo disputado el año pasado, se consolidó como uno de los cuatro mejores tras derrotar a Flamengo por 2 a 1 en cuartos de final con goles de Bautista Burgueño y Jorge Sosa (João Silva puso en ventaja parcial al Mengão). El Colchonero, por su parte, venció a Barcelona por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Martín Díaz Jiménez, Dani García e Iker Fernández (Héctor Oyana descontó para el conjunto catalán).

Atlético de Madrid buscará tomarse revancha de la final de la Messi Cup 2025, cuando perdió ante River Messi Cup

El Verdão derrotó a Benfica por 6 a 3 en un partidazo y se metió en semifinales en su primera participación en la Messi Cup. Los tantos del equipo brasileño fueron convertidos por Gabriel Henrique Da Silva en dos ocasiones, Miguel Messias, Caio Alcántara, Gabriel Bertozzi y Matheus Reis; mientras que para el combinado luso anotaron Lourenço Ramos, Jesús Aquino y Luca Moraes. El combinado neerlandés, por su parte, eliminó a Boca por 2 a 1 con goles de Quincy Nelisse y Elphendrich Rijsenburg (Benjamín Di Risio, de chilena, empató transitoriamente para el xeneize).

Así se juegan las semifinales de la Messi Cup 2026

River vs. Atlético de Madrid - Sábado 13 de noviembre a las 16 - IMCF Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

- Sábado 13 de noviembre a las 16 - IMCF Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Palmeiras vs. Ajax - Sábado 13 de noviembre a las 18 - IMCF Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

KNOCKOUT | COPA ORO · GOLDEN BRACKET



Así quedó el cuadro de la Copa Oro. River Plate vs Atlético de Madrid y Palmeiras vs AFC Ajax se enfrentan en las semifinales del 31 de octubre.

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This is the Gold Cup bracket. River Plate vs Atlético de Madrid and Palmeiras vs AFC Ajax meet… pic.twitter.com/3AHWPNADwU — Messi Cup (@themessicup) October 28, 2026

Cómo ver online la Messi Cup 2026

El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pueden ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados también están disponibles en televisión a través de alguna de las señales de ESPN.

ESPN.

Disney+ Premium.

River, como campeón defensor, intentará defender el título. Para consagrarse el año pasado derrotó a Atlético de Madrid por 2 a 0 en la final con un doblete de Bruno Cabral, el goleador y el mejor jugador del torneo. Convirtió siete tantos en cinco partidos y sus números no pasaron inadvertidos para los cazatalentos europeos en Estados Unidos. Justamente en octubre de este 2026, un año después de haber brillado en Norteamérica, firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de €100.000.000.