Saltar al contenido principal
LA NACION

Así está el cuadro de semifinales de la Messi Cup 2026, con River

River, Atlético de Madrid, Palmeiras y Ajax se consolidaron como los cuatro mejores de la segunda edición del certamen Sub 16 creado por Lionel Messi

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Jorge Sosa es uno de los puntos altos de River en la Messi Cup 2026; el delantero buscará anotar más goles
Jorge Sosa es uno de los puntos altos de River en la Messi Cup 2026; el delantero buscará anotar más golesMessi Cup

La Messi Cup 2026, el certamen Sub 16 creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario, fundada por el propio futbolista, ya tiene definidos a los cuatro semifinalistas de la segunda edición. Los cruces serán así: River vs. Atlético de Madrid y Palmeiras vs. Ajax. Ambos partidos se llevarán a cabo este sábado en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año.

El Millonario, campeón del primer torneo disputado el año pasado, se consolidó como uno de los cuatro mejores tras derrotar a Flamengo por 2 a 1 en cuartos de final con goles de Bautista Burgueño y Jorge Sosa (João Silva puso en ventaja parcial al Mengão). El Colchonero, por su parte, venció a Barcelona por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Martín Díaz Jiménez, Dani García e Iker Fernández (Héctor Oyana descontó para el conjunto catalán).

Atlético de Madrid buscará tomarse revancha de la final de la Messi Cup 2025, cuando perdió ante River
Atlético de Madrid buscará tomarse revancha de la final de la Messi Cup 2025, cuando perdió ante RiverMessi Cup

El Verdão derrotó a Benfica por 6 a 3 en un partidazo y se metió en semifinales en su primera participación en la Messi Cup. Los tantos del equipo brasileño fueron convertidos por Gabriel Henrique Da Silva en dos ocasiones, Miguel Messias, Caio Alcántara, Gabriel Bertozzi y Matheus Reis; mientras que para el combinado luso anotaron Lourenço Ramos, Jesús Aquino y Luca Moraes. El combinado neerlandés, por su parte, eliminó a Boca por 2 a 1 con goles de Quincy Nelisse y Elphendrich Rijsenburg (Benjamín Di Risio, de chilena, empató transitoriamente para el xeneize).

Así se juegan las semifinales de la Messi Cup 2026

  • River vs. Atlético de Madrid - Sábado 13 de noviembre a las 16 - IMCF Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.
  • Palmeiras vs. Ajax - Sábado 13 de noviembre a las 18 - IMCF Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online la Messi Cup 2026

El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pueden ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados también están disponibles en televisión a través de alguna de las señales de ESPN.

  • ESPN.
  • Disney+ Premium.

River, como campeón defensor, intentará defender el título. Para consagrarse el año pasado derrotó a Atlético de Madrid por 2 a 0 en la final con un doblete de Bruno Cabral, el goleador y el mejor jugador del torneo. Convirtió siete tantos en cinco partidos y sus números no pasaron inadvertidos para los cazatalentos europeos en Estados Unidos. Justamente en octubre de este 2026, un año después de haber brillado en Norteamérica, firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de €100.000.000.

Bruno Cabral firmó su primer contrato con River un año después de brillar en la Messi Cup 2025
Bruno Cabral firmó su primer contrato con River un año después de brillar en la Messi Cup 2025
LA NACION
Lionel MessiMundo RiverFútbol InternacionalPromesas juvenilesAtlético de Madrid
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Un héroe argentino y no fue Enzo: Rulli le dio la clasificación a Manchester City en un partido cuesta arriba
    1

    Gerónimo Rulli atajó dos penales, fue el héroe de Manchester City y lo metió en los cuartos de final de la Carabao Cup

  2. Tevez confirmó a Messi y Riquelme para su despedida: la sorpresiva reacción de un excompañero en Manchester United
    2

    Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida

  3. Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick y con un posteo le puso pimienta a las críticas por el premio BOAT
    3

    Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick tras ganar el premio BOAT y celebrarlo en sus redes

  4. Los polos del fútbol: River levantó la voz, Estudiantes no tuvo voto y Tapia los remató con la pregunta-trampa
    4

    La pregunta de Tapia, el voto de River y el apoyo de Estudiantes en una pelea cada vez más abierta con la AFA