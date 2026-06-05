China perdió por 1-2 ante Singapur, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 5 de junio de 2026 a las 08.30 en el Jalan Besar Stadium, con arbitraje de Rustam Lutfullin. En un duelo dinámico, China logró capitalizar sus oportunidades para llevarse la victoria ante Singapur en este amistoso internacional.

Acciones destacadas y desarrollo

A los 16 minutos, Sérgio Antônio, Soler de Oliveira Júnior marcó el primer gol para China tras asistencia de Wenneng, Xie. Posteriormente, a los 41 minutos, Yuning, Zhang amplió la ventaja con un gol de penal. Ya en la segunda mitad, a los 76 minutos, Ilhan, bin Fandi Ahmad descontó para Singapur. Ambos técnicos presentaron propuestas distintas: Singapur se plantó con un esquema 4-3-3, mientras que China optó por un 4-4-2 que resultó efectivo durante la primera etapa.

Movimientos tácticos

Ambos entrenadores realizaron numerosas modificaciones para intentar alterar el rumbo del partido. Por el lado de Singapur, destacó el ingreso de Ilhan, bin Fandi Ahmad a los 75 minutos, quien logró anotar poco después de sustituir a Nur Muhammad Shah, bin Shahiran por lesión. En el complemento, el árbitro mostró tarjetas amarillas a Shangyuan, Wang y Dun, Ba por el lado de la visita, mientras que Muhammad Hami Syahin, bin Said fue amonestado en el local.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión fue para el local, con un 61,5% frente al 38,5% de China, aunque el marcador final reflejó una mayor contundencia del equipo visitante. A pesar de mantener menos tiempo el balón, China logró generar mayor peligro con 11 tiros totales contra los 8 de Singapur, además de mostrar una clara superioridad en la generación de jugadas de pelota parada, registrando 10 corners a su favor durante los 90 minutos de juego.