Colorado Rapids empató 1-1 con San Jose Earthquakes, por la MLS

El encuentro, disputado el 10 de octubre de 2026 a las 22.30 en el Dick's Sporting Goods Park, finalizó en tablas tras una reñida competencia. El arbitraje estuvo a cargo de Filip Dujic. A los 27 minutos, Donavan Phillip puso en ventaja a Colorado Rapids tras una asistencia de Paxten Aaronson. Sin embargo, la reacción de San Jose Earthquakes llegó en la segunda mitad, cuando a los 57 minutos, Dave Romney marcó el 1-1 definitivo tras asistencia de Ronaldo Augusto Vieira Nan.

Desarrollo y cambios tácticos

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: Colorado Rapids optó por un 4-3-3, mientras que San Jose Earthquakes se paró con un 5-3-2. En cuanto a la disciplina, Loïc Williams recibió una tarjeta amarilla por pérdida de tiempo y otra amonestación llegó sobre el final para el local, mientras que Jack Jasinski fue amonestado en la visita. A los 59 minutos, los entrenadores buscaron variantes: por el lado de Colorado Rapids ingresó Georgi Minoungou por el goleador Donavan Phillip, mientras que en San Jose Earthquakes ingresaron Ousseni Bouda y Jamar Ricketts para intentar quebrar la paridad.

Análisis estadístico

La superioridad en el dominio del juego fue para Colorado Rapids, que registró un 62,8% de posesión frente al 37,2% de San Jose Earthquakes. A pesar del mayor control de balón, el conjunto local no pudo capitalizar todas sus llegadas. Colorado Rapids disparó en 13 ocasiones, logrando 10 remates a puerta, mientras que San Jose Earthquakes concretó 9 tiros totales, de los cuales 3 fueron bajo los tres palos.

Precisión y cierres

El partido también dejó una diferencia en la generación de jugadas de pelota parada, con Colorado Rapids alcanzando los 6 corners, mientras que San Jose Earthquakes sumó 3. El cierre del partido estuvo marcado por una alta carga de sustituciones tácticas, incluyendo los ingresos de Keegan Rosenberry, Darren Yapi, Ibrahim Sadiq y Hamzat Ojediran en el local, y de Nick Fernandez, Max Floriani e Ian Harkes en la visita, buscando sin éxito romper la igualdad definitiva en el marcador.