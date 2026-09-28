Columbus Crew venció 2-1 a Inter Miami CF, por la MLS

En un encuentro disputado el 27 de septiembre de 2026 a las 20.00, Columbus Crew logró una victoria clave frente a Inter Miami CF en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, bajo el arbitraje de Victor Manuel Rivas.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 28 minutos, cuando Josef Martínez marcó el primer gol tras convertir un penal. Sin embargo, Inter Miami CF reaccionó rápidamente y, a los 33 minutos, Lionel Messi igualó las acciones. El partido se mantuvo parejo hasta que, en el tiempo suplementario, a los 98 minutos, Jamal Thiaré anotó el gol decisivo para sellar el 2-1 definitivo.

Disciplina y cambios tácticos

El partido estuvo marcado por una alta intensidad física y disciplinaria.

A los 40 minutos, Inter Miami CF debió realizar una modificación obligada por la lesión de Yannick Bright , ingresando David Ayala .

debió realizar una modificación obligada por la lesión de , ingresando . A los 83 minutos, Columbus Crew refrescó su ataque con el ingreso de Jamal Thiaré por Josef Martínez , un cambio que resultó determinante para el resultado final.

refrescó su ataque con el ingreso de por , un cambio que resultó determinante para el resultado final. Sobre el cierre, la frustración en el equipo visitante se tradujo en una tarjeta roja para Santiago Morales, quien fue expulsado a los 95 minutos tras recibir su segunda amonestación por pérdida de tiempo.

Panorama estadístico

A pesar del esfuerzo de Inter Miami CF por mantenerse en partido, el desgaste físico y la acumulación de tarjetas amarillas (fueron amonestados Casimiro, Micael dos Santos Silva, Dániel Pintér, Gonzalo Luján y Santiago Morales) complicaron su estructura defensiva en el tramo final. Por el lado de Columbus Crew, la gestión de los relevos permitió mantener la presión necesaria para encontrar el gol de la victoria en el epílogo del enfrentamiento, consolidando una jornada positiva en casa.