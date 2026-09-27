Adriano Panatta, leyenda del tenis italiano, alarmado por la inactividad de Sinner, que podría perder el N° 1

El italiano Adriano Panatta, una leyenda de los tiempos románticos en el despertar del tenis profesional y exrival de Guillermo Vilas, está observando con preocupación el desgaste físico que está afectando a su compatriota y líder del ranking ATP, Jannik Sinner, que no compite oficialmente desde la final de Wimbledon, en julio, por una lesión de rodilla derecha. Pero, también, encendió la alarma sobre las dificultades físicas en general que están padeciendo los jugadores de la actualidad, como el español Carlos Alcaraz, que estuvo inactivo durante cuatro meses.

“¿Qué le pasa a Sinner? No, preguntémonos qué le pasa al tenis: no llegaremos muy lejos así“, escribió Panatta en su columna del diario Corriere della Sera. ”Desde el 12 de julio, fecha de la última victoria de Sinner en Wimbledon, es muy probable que su descanso se extienda hasta el Masters 1000 en Shanghái, el 7 de octubre, o quizás hasta el ATP 500 en Viena, el 24. Tres meses perdidos, tal vez tres y medio. Muchos se preguntan qué le pasa a Sinner. Pero sería más correcto preguntarse qué le pasa al tenis. Sinner tiene una lesión en la rodilla derecha, que se produjo durante un entrenamiento, quizás en una parte de su cuerpo más frágil por episodios anteriores. Sin embargo, sabe una cosa... Si fuerza su regreso, se arriesga mucho más que si espera pacientemente hasta que la extremidad recupere su plena funcionalidad y el dolor haya desaparecido por completo", narró Panatta, de 76 años, campeón de Roland Garros 1976.

Sinner no compite desde el 12 de julio pasado, cuando ganó la final de Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“El tenis es implacable, especialmente este tipo de tenis”, afirmó Panatta, número 4 del mundo en 1976. “La combinación de este potente estilo de tenis, jugado con raquetas diseñadas para golpear siempre con aceleración, lo que tortura los cuerpos de los jugadores y causa innumerables laceraciones. Músculos, muñecas, espalda, hombros y rodillas, por supuesto. Las lesiones han aumentado un 110 por ciento en comparación con principios de la década de 2000. ¿Alguien piensa intervenir y cambiar las cosas? A este ritmo, el tenis no llegará muy lejos. Y no es casualidad que dos jóvenes campeones como Sinner y Alcaraz ya sientan la necesidad de tomarse los descansos necesarios en el futuro", añadió Panatta en su columna.

Adriano Panatta, de 76 años, una leyenda del tenis italiano Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

Hace unos días, Sinner anunció su baja en el China Open (desde este miércoles), debido a la lesión de rodilla derecha que lo apartó del circuito en las últimas semanas. “Mi rodilla todavía no está recuperada y no me siento preparado para volver a competir”, comunicó Sinner. Su presencia en el penúltimo Masters 1000 del año, en Shanghái, está en duda.

Zverev podría superar a Sinner y ser N° 1

La ausencia de Sinner en el circuito y el éxito de Alexander Zverev (este año ganó Roland Garros y el US Open) podría generar el cambio de mando en la cima del tour. Hoy, la distancia numérica entre Sinner y Zverev, el actual número 2 del mundo, es de 1810 puntos.

Con dos meses aún por delante hasta el final de la temporada, los puntos que ambos deben defender jugarán un papel fundamental. Zverev tiene que proteger 1080 puntos hasta que acabe este año, mientras que la cifra de Sinner asciende hasta los 3550 puntos. Eso significa que el calendario presentará una serie de momentos clave en las próximas semanas, que podrían acercar a Sascha Zverev a la cima del tenis masculino por primera vez.

Sinner y Zverev, campeón y subcampeón del último torneo de Wimbledon: el alemán podría superar al italiano en el N° 1 HENRY NICHOLLS - AFP

Sinner ya no defenderá los 500 puntos en el China Open, pero intentará hacerlo con los 50 de Shanghái, los 500 en Viena, los 1000 en el Masters 1000 de París y los 1500 en los ATP Finals. Zverev debe defender 100 puntos en Pekín, 50 en Shanghái, 330 en Viena, 400 en París y 200 en el ATP Finals. Ambos sólo defienden 50 puntos en Shanghái, después de despedirse en la tercera ronda en 2025. Una gran actuación en la superficie dura china podría encumbrar a un nuevo líder (Zverev). Boris Becker fue el único alemán que alcanzó el número 1 individual en el ATP Tour (en 1991).