Qué se sabe de la salud de Daniel Osvaldo, internado en terapia intensiva por una infección en un pulmón

El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece internado desde el pasado jueves, cuando sufrió una infección en uno de sus pulmones. Tuvo que ser trasladado de urgencia e ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Lavallol, en Lomas de Zamora, en estado de gravedad.

Por el momento, Osvaldo continúa su tratamiento por la infección que apareció entre el pulmón y la membrana que lo recubre, que incluye la realización de una biopsia para conocer el diagnóstico, detallaron fuentes de la familia del exjugador a LA NACION.

A pesar de que circularon versiones de que le habían cortado dos centímetros de cada pulmón, los allegados del músico negaron dicho procedimiento. “Tenía una infección, lo limpiaron, y ahora tienen que ver qué causó el problema”, señalaron a este medio.

Daniel Osvaldo dejó el fútbol y se dedica al rock con su banda Barrio Viejo

Por el momento no hay un diagnóstico exacto. Se conocerá una vez que finalicen los estudios correspondientes.

Alejado de las canchas, el exfutbolista, que vive en Banfield, se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, realizando diferentes shows en el país.

Además tuvo una etapa de fuerte exposición mediática por su vida personal, cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona. En 2024 se había expresado acerca de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. “Mi vida se me está yendo de las manos”, expresó en ese momento.

Jimena Barón, Daniel Osvaldo y su hijo Momo (Fuente: Instagram/@jmena)

Nacido en enero de 1987 en Lanús, hizo inferiores en distintos clubes del sur del conurbano bonaerense hasta que se afianzó en Huracán, en CABA, donde hizo su debut profesional. En 2006 emigró a Italia, donde jugó como delantero en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna en la Serie A.

No obstante, siguió su carrera en LaLiga, España. Allí se sumó al Espanyol, donde tuvo una destacada temporada 2010/11 y se convirtió en uno de los delanteros argentinos más reconocidos del campeonato español.

Más tarde, llegó a AS Roma por 20 millones de dólares y posteriormente pasó por Southampton (en la liga inglesa), Juventus e Inter. Con la Vecchia Signora conquistó la Serie A 2013/14, mientras que en la temporada siguiente volvió al fútbol argentino para vestir los colores de Boca Juniors, a préstamo.

Daniel Osvaldo durante su etapa en Boca Mauro Alfieri - LA NACION

La gente de Boca lo recibió con entusiasmo. Se sabía de su fanatismo por el club, gustaba su personalidad y tenía todo el terreno allanado para convertirse en ídolo. Entró bien en el esquema del DT Rodolfo Arruabarrena.

En 2015 fue campeón con Boca Juniors de la Copa Argentina y el torneo local y posteriormente pasó por Porto (Portugal). Luego regresó al Xeneize, pero se fue del club con escándalo tras un fuerte cruce con el director técnico, Guillermo Barros Schelotto, quien le reprochó que fumase en el vestuario.

Entre lesiones y malos hábitos que le restaron estado físico, boyó entre distintos clubes antes de retirarse del fútbol profesional en 2020, luego de una última experiencia en Banfield.

En Europa, Osvaldo no solo destacó por su talento en el campo de juego. Su extrovertida manera de ser lo llevó a la televisión, al ‘Bailando con le stelle’. Y no defraudó... Tras su debut, en 2019, cuando ya estaba retirado, La Gazzetta dello Sport tituló: “Osvaldo è uno spettacolo”.

A nivel selecciones, Osvaldo se nacionalizó como italiano para representar a Italia, donde disputó 14 partidos con la selección mayor, en los que marcó cuatro goles.