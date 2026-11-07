Columbus Crew venció 4-3 a Chicago Fire FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el SeatGeek Stadium, con el arbitraje de Rosendo Mendoza. En un partido vibrante, Columbus Crew logró superar a Chicago Fire FC por 4-3. A los 8 minutos, Robert Lewandowski marcó el primer gol de penal para el conjunto local, repitiendo la ejecución a los 22 minutos. Por su parte, Gonzalo Tapia descontó a los 16 minutos tras asistencia de Taha Habroune y volvió a convertir a los 62 minutos tras pase de Malte Amundsen. Anass Zaroury anotó a los 23 minutos, mientras que Maren Haile-Selassie sumó para los locales a los 49. Finalmente, Brais Méndez selló la victoria para la visita a los 93 minutos.

Desarrollo y cambios tácticos

El ritmo del partido obligó a ambos entrenadores a mover sus piezas desde el banco para intentar controlar las acciones. A los 45 minutos, el director técnico de Columbus Crew mandó al campo a Brais Méndez por Sékou Bangoura, una variante que terminaría siendo determinante en el resultado final. En la segunda mitad, el estratega de Chicago Fire FC realizó una serie de modificaciones tácticas, incluyendo los ingresos de Anzor Mekvabishvili y Andrew Gutman al inicio del complemento, buscando mayor solidez defensiva que no pudo sostener ante la presión visitante.

Disciplina táctica y amonestaciones

El trámite fue intenso y la fricción se trasladó al plano disciplinario. Durante el desarrollo, se vieron varias amonestaciones relevantes: Noah Allen, Mbekezeli Mbokazi, Jonathan Bamba y Anzor Mekvabishvili vieron la tarjeta amarilla para el local. En el lado de Columbus Crew, Gonzalo Tapia fue amonestado a los 61 minutos, seguido por Santiago Rodríguez a los 78. La acumulación de faltas reflejó la alta intensidad con la que ambos equipos disputaron cada balón hasta el pitazo final.

Cierre de la jornada

Este resultado en la jornada 35 marca un cierre dramático para el desarrollo del encuentro. Columbus Crew supo capitalizar las oportunidades en los minutos finales, consolidando una victoria trabajada en terreno ajeno ante un Chicago Fire FC que no pudo mantener la ventaja inicial de los dos penales ejecutados por Robert Lewandowski. El partido dejó en evidencia la capacidad de reacción del conjunto visitante para dar vuelta un marcador adverso y llevarse los tres puntos de un escenario complicado como el SeatGeek Stadium.