Coquimbo Unido venció 1-0 a Unión La Calera, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 30 de octubre de 2026 a las 19.00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con el arbitraje de Franco Jiménez. En un compromiso que quedará marcado por la resiliencia del equipo ganador, Coquimbo Unido logró imponerse por 1-0 frente a Unión La Calera a pesar de las adversidades tempranas en el campo de juego.

El desarrollo del partido estuvo condicionado por la expulsión de Sebastián Cabrera a los 21 minutos, quien recibió una tarjeta roja directa por conducta violenta, dejando a Coquimbo Unido en inferioridad numérica durante gran parte del trámite. Sin embargo, el equipo supo reponerse y, a los 63 minutos, Luis Riveros marcó el 1-0 definitivo tras una precisa asistencia de Francisco Salinas. Luis Riveros también había sido amonestado previamente en el primer tiempo. Por el lado de Unión La Calera, el técnico buscó variantes estratégicas con múltiples modificaciones, entre ellas el ingreso de Nicolás Ferreyra, quien también recibió una tarjeta amarilla a los 70 minutos.

La disciplina táctica fue fundamental ante el hombre de menos. A los 77 minutos, Coquimbo Unido movió el banco para asegurar el resultado: ingresaron Elvis Hernández por Guido Vadalá y Alejandro Camargo por Cristián Zavala. Posteriormente, a los 86 minutos, Matías Zepeda sustituyó a Salvador Cordero para refrescar las líneas finales.

Por su parte, Unión La Calera intentó aprovechar su superioridad numérica tras el descanso con el ingreso de jugadores como Bayron Oyarzo y Matías Campos López, pero no logró quebrar la defensa rival. El encuentro finalizó con un saldo de tarjetas que incluyó también a Yerko Leiva del equipo visitante, quien fue amonestado a los 26 minutos antes de ser reemplazado al cierre de la primera mitad.