Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida

Carlos Tevez anunció que en su partido despedida, programado para el próximo 20 de diciembre, en la Bombonera, jugarán tanto Lionel Messi como Juan Román Riquelme. Y hasta Cristiano Ronaldo, ex compañero suyo en Manchester United, podría sumarse.

El Apache no esperó a una conferencia de prensa con medios internacionales y locales para confirmar a dos de los máximos ídolos del fútbol argentino en su partido despedida. Lo hizo en una charla distendida con otro veterano con el que compartió vestuario en el United: el inglés Rio Ferdinand. Una conversación con el exzaguero en su canal de streaming Rio Ferdinand Presents derivó en el evento.

🗣️ La reacción de Rio Ferdinand cuando Tevez le confirmó que Riquelme jugará en su despedida: "LO ADORO. QUIERO LA CAMISETA FIRMADA". pic.twitter.com/b9s6DJs3tl — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2026

“Es mi último partido, lo celebro en La Bombonera. Juega Boca contra mis mejores amigos y estás invitado. Vamos a ver si armamos el equipo del que estábamos hablando”, le dijo el Apache al exdefensor, con evidente complicidad. Nadie supo -hasta ahora- de qué equipo estaban hablando. A continuación, develó a dos de sus amigos: “Messi va a jugar y Riquelme también”.

Para sorpresa de muchos espectadores, a Ferdinand no lo sorprendió la presencia de la Pulga, sino la del Torero. “¿Riquelme? Lo adoro. No, no, no. En serio. Jugué contra él con Inglaterra ante Argentina y en el descanso... Teníamos a Ledley King. ¿Te acordás del jugador Ledley King? Le dijimos que marcara a Riquelme. Él y Riquelme. Me pongo al lado y le digo ‘ey, ¿qué estás haciendo? ¡Riquelme!’. Me dijo ‘Rio, increíble. Increíble’. Un gran jugador, fabuloso. ¿Va a jugar? Ah, bien. Iré porque quiero la camiseta firmada por él”, continuó Ferdinand. Y les dejó un mensaje a todos sus seguidores: “Asegúrense de sintonizar. 20 de diciembre. Bombonera. Celebrando la carrera de Carlos Tevez. Y con todos estos jugadores: Messi, Riquelme, Quizás [Paul] Scholes... todos van a querer estar”, anticipó.

Carlos Tevez y Juan Román Riquelme, en tiempos de la selección argentina LA NACION

Otras estrellas que se mencionan para el partido son Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin Van der Sar, Sergio “Kun” Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta, Esteban “Cuchu” Cambiasso, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

La lista de cracks del exterior es larga, y la organización aguarda por el visto bueno de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo “Pipita” Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Park-Ji Sung, Giorgio Chiellini y Paul Pogba, entre otros.

Durante la entrevista, Ferdinand y Tevez también repasaron los años en Manchester United, con el que ganaron la Champions y el Mundial de Clubes en 2009. Sir Alex Ferguson, su entrenador de entonces, también fue protagonista del relato, al igual que la transferencia de Tevez al clásico rival del United: Manchester City.

Tevez, Ferdinand y... Maradona

Tevez y Ferdinand también recordaron a Diego Armando Maradona. “La Copa del Mundo de 1986... el gol contra Inglaterra. Cuando veo eso, y después [todo lo que hizo en] Napoli. En serio, lo amo”, lo elogió Ferdinand. Tevez recogió el guante: “Después de la guerra para los argentinos, Diego empezó a ser Dios por lo que le hizo a los ingleses. Argentina es inferior para una guerra, y Diego le hizo eso en el fútbol a los ingleses. Y más como era Diego. Para la gente argentina, para mi papá, para mi abuelo, Diego era Dios por cómo fue”.

Ambos exfutbolistas recordaron cuando Maradona fue a una práctica en Manchester: “¿Te acordás? Iba a llorar. ¡Carlos! ¡Carlos!, te dije. ‘Sí, es Diego’, me respondiste", evocó Ferdinand. Y continuó: “¡Paren el entrenamiento!, pedí. Respeten a Diego. Y vino y le pedí una foto. Fue increíble. Maradona fue todo para mí“, lo elogió Ferdinand. Y completó: ”Rooney y yo no podíamos creer que estuviera en el entrenamiento. Era una locura. Y fue el mejor".

When Diego Maradona visited Manchester United training 🔴 🇦🇷 pic.twitter.com/cyOFzZURvJ — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) October 29, 2026

El Apache al City

En otro tramo de la entrevista, Carlos Tevez también abordó su pase a Manchester City, con todo lo que implicó para la ciudad y para los Diablos Rojos. “¿Por qué te fuiste al City? ¿Por qué me mataste, hermano?“, le preguntó Ferdinand, en tono de broma. ”Si al United lo mantenían por 5-7 años podíamos ganar la Champions cuatro veces", recordó Tevez. E inquirió: “¿Por qué ustedes piensan que yo me fui al City? ¿Y por qué era tan difícil para ustedes verme en el City si ustedes eran totalmente superiores al City?“.

Ferdinand, entonces, respondió: “Manchester City y Manchester United no tenían el mismo nivel, pero había rivalidad. Y lo más importante para mí, personalmente, es que ganaríamos más con jugadores como vos. Y te ibas a hacerlos mejores. Sabíamos que tenían dinero para gastar, no solo en Carlos Tevez, sino en otros jugadores que iban a llegar a construir el equipo”. La preocupación de Ferdinand era que el City no se iba a quedar sólo con Tevez. Y así fue: se acabaría la supremacía del United.