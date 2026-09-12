Coritiba empató 3-3 con Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 11 de septiembre de 2026 a las 21.00 en el estadio Couto Pereira, con el arbitraje de Wagner Do Nascimento Magalhaes. En un partido vibrante, Coritiba y Athletico Paranaense igualaron 3-3 en una jornada cargada de emociones y alternativas cambiantes.

Desarrollo y goles

La visita golpeó primero a los 14 minutos, cuando Luiz Gustavo Dias marcó el primer gol tras asistencia de Lucas Esquivel. A los 30 minutos, Arthur dos Santos Barbosa Dias amplió la ventaja para Athletico Paranaense tras un pase de João Victor Machado Cruz. El descuento de Coritiba llegó a los 47 minutos por intermedio de Tiago Cóser. Ya en la segunda mitad, a los 63 minutos, Kevin Viveros aumentó para la visita mediante un tiro penal. Sin embargo, en un cierre agónico, Rodrigo Modesto da Silva Moledo apareció para Coritiba con un doblete a los 91 y 97 minutos, asistido en ambas ocasiones por Josué Filipe Soares Pesqueira, para sellar el empate definitivo.

Disciplinas y cambios

El juego estuvo marcado por la indisciplina y los ajustes tácticos. Coritiba sufrió la expulsión de Breno Henrique Vasconcelos Lopes al final del primer tiempo. Ante este panorama, ambos entrenadores buscaron variantes. Coritiba realizó modificaciones estratégicas ingresando a Richard Cândido Coelho, Rodrigo Rodrigues Silva, Paulo Roberto da Silva Souza y Rodrigo Modesto da Silva Moledo al inicio del complemento, mientras que Athletico Paranaense respondió con los ingresos de Gilberto Moraes Júnior, Carlos Terán y Antônio Feliphe Costa Silva.

Análisis estadístico

A pesar del resultado, las estadísticas favorecieron en el control del juego a Coritiba, que registró un 61,4% de posesión frente al 38,6% de Athletico Paranaense. El equipo local también fue más incisivo en ataque, acumulando 22 remates totales contra 15 de la visita, y logrando 7 disparos a puerta en comparación con los 5 del conjunto visitante. Coritiba dominó además en la generación de peligro a través de córners, con 8 ejecuciones contra las 3 conseguidas por los dirigidos por Athletico Paranaense.