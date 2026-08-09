Cruzeiro venció 3-1 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

El 9 de agosto de 2026, a las 11.00, Cruzeiro y Mirassol se enfrentaron en el Estadio Mineirão por la jornada 22 del campeonato. En este encuentro, Cruzeiro logró una importante victoria al imponerse por 3-1 ante Mirassol, en un partido que contó con el arbitraje de Lucas Casagrande.

El desarrollo del encuentro y los goles

Desde lo táctico, Cruzeiro se paró en el campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Mirassol optó por una formación 4-3-1-2. Las emociones llegaron pronto: a los 12 minutos, João Marcelo, Messias Ferreira marcó el primer gol para Cruzeiro tras una asistencia de Bruno Rafael, Rodrigues do Nascimento. Sin embargo, a los 27 minutos, Reinaldo Manoel, da Silva igualó el marcador para Mirassol mediante un tiro de penal. En la segunda mitad, a los 76 minutos, Kaio Jorge, Pinto Ramos anotó el segundo tanto para Cruzeiro con asistencia de Fágner, Conserva Lemos. Finalmente, a los 84 minutos, Wesley, Gassova Ribeiro Teixeira selló el 3-1 definitivo gracias al pase de Lucas, Villalba.

Estadísticas del partido

El trámite del juego fue muy parejo en cuanto al control del balón. Cruzeiro registró un 50,2% de posesión, frente al 49,8% de Mirassol. A pesar de tener casi la misma tenencia, Mirassol intentó más veces al arco rival con 13 tiros totales y 4 a puerta, contra los 11 remates de Cruzeiro, de los cuales 3 fueron bajo los tres palos y todos terminaron en gol. Además, Cruzeiro dispuso de 4 tiros de esquina a su favor, mientras que Mirassol generó solo 1.

Movimientos en los bancos y amonestados

El partido también estuvo marcado por la intensidad y las decisiones tácticas desde los banquillos. Las acciones más destacadas en este aspecto fueron: