Cruzeiro venció 3-1 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde Cruzeiro se impuso con autoridad en la jornada 22 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El 9 de agosto de 2026, a las 11.00, Cruzeiro y Mirassol se enfrentaron en el Estadio Mineirão por la jornada 22 del campeonato. En este encuentro, Cruzeiro logró una importante victoria al imponerse por 3-1 ante Mirassol, en un partido que contó con el arbitraje de Lucas Casagrande.
El desarrollo del encuentro y los goles
Desde lo táctico, Cruzeiro se paró en el campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Mirassol optó por una formación 4-3-1-2. Las emociones llegaron pronto: a los 12 minutos, João Marcelo, Messias Ferreira marcó el primer gol para Cruzeiro tras una asistencia de Bruno Rafael, Rodrigues do Nascimento. Sin embargo, a los 27 minutos, Reinaldo Manoel, da Silva igualó el marcador para Mirassol mediante un tiro de penal. En la segunda mitad, a los 76 minutos, Kaio Jorge, Pinto Ramos anotó el segundo tanto para Cruzeiro con asistencia de Fágner, Conserva Lemos. Finalmente, a los 84 minutos, Wesley, Gassova Ribeiro Teixeira selló el 3-1 definitivo gracias al pase de Lucas, Villalba.
Estadísticas del partido
El trámite del juego fue muy parejo en cuanto al control del balón. Cruzeiro registró un 50,2% de posesión, frente al 49,8% de Mirassol. A pesar de tener casi la misma tenencia, Mirassol intentó más veces al arco rival con 13 tiros totales y 4 a puerta, contra los 11 remates de Cruzeiro, de los cuales 3 fueron bajo los tres palos y todos terminaron en gol. Además, Cruzeiro dispuso de 4 tiros de esquina a su favor, mientras que Mirassol generó solo 1.
Movimientos en los bancos y amonestados
El partido también estuvo marcado por la intensidad y las decisiones tácticas desde los banquillos. Las acciones más destacadas en este aspecto fueron:
- A los 59 minutos, Cruzeiro realizó múltiples variantes, destacándose el ingreso de João Gabriel, e Costa Cesco por Keny, Arroyo y de Lucas, Silva Borges por José Lucas, Gomes da Silva.
- Por el lado de Mirassol, a los 59 minutos entró Shaylon Kallyson, Cardozo en lugar de Denilson, Alves Borges, buscando cambiar la dinámica del mediocampo.
- En cuanto a las tarjetas, Wesley, Gassova Ribeiro Teixeira recibió la amarilla en Cruzeiro a los 84 minutos por celebración excesiva tras marcar su gol.
- Sobre el final, a los 93 minutos, Shaylon Kallyson, Cardozo fue amonestado por una falta en Mirassol, sumándose a otros jugadores sancionados como Gerson, Santos da Silva y Elias, Lira Nogueira Júnior.
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