Cuándo arranca la Copa de la Liga Profesional 2023

Este domingo concluye la Liga Profesional 2023, el primer certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuyo campeón fue River Plate con varias fechas de anticipación. La actividad a nivel local continuará con la Copa de la Liga Profesional 2023, certamen en el que competirán los mismo 28 clubes y que comenzará el fin de semana del domingo 20 de agosto.

Los equipos se dividieron en dos zonas de 14 cada una y se enfrentarán todos contra todos a una rueda. Además, habrá una fecha, la séptima, en la que se jugarán todos los clásicos, por lo que cada conjunto jugará 14 partidos. El Superclásico entre Boca y River será en la Bombonera, el duelo entre Racing e Independiente en el Cilindro de Avellaneda, San Lorenzo vs. Huracán en el Nuevo Gasómetro, Newell’s vs. Rosario Central en el Parque Independencia de Rosario, Colón vs. Unión en el estadio Brigadier Estanislao López, Estudiantes vs. Gimnasia en Uno, y Banfield vs. Lanús en el Florencio Sola.

Talleres de Córdoba fue escolta de River en la Liga Profesional 2023 Télam

Grupos de la Copa de la Liga Profesional

Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón, Gimnasia (LP), Colón, Independiente, Instituto, River Plate, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Vélez.

Belgrano, Boca Juniors, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Estudiantes (LP), Godoy Cruz, Lanús, Newell’s, Platense, Racing, San Lorenzo, Sarmiento, Tigre y Unión.

Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final y se cruzarán contra rivales del otro a un solo duelo en la cancha del mejor clasificado. Luego habrá semifinales y, por último, la final el 16 de diciembre. Esta dos últimas instancias se desarrollarán en terreno neutral. El campeón clasificará directamente a la Copa Libertadores 2024.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- fue para facilitarle a los equipos que están en instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental tiene en octavos de final a Boca, Racing, River y Argentinos Juniors mientras que en la Sudamericana entraron a los cruces de eliminación directa Patronato de Paraná, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo.

Los equipos sumarán puntos para la tabla anual, donde ya acumulan los conseguidos en el primero campeonato. Los tres primeros irán a la Copa Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto al peor con peor promedio, tras la reforma del certamen que propuso la AFA y avalaron los clubes en una Asamblea General Extraordinaria. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman a los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

River se consagró campeón de la Liga Profesional 2023 y buscará repetir en la Copa de la Liga Profesional LA NACION/Gonzalo M. Colini

Boca, el último campeón

La Copa de la Liga Profesional 2022 se la llevó el xeneize al derrota en la definición a Tigre 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia fue segundo en el grupo B por detrás de Estudiantes de La Plata y en cuartos de final eliminó 2 a 0 a Defensa y Justicia en la Bombonera. En semifinales, en tanto, sacó por penales a Racing tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

En ese certamen se jugaron 203 partidos y se anotaron 525 tantos, una media de 2,59 por cada cotejo. El máximo artillero fue Mauro Boselli del Pincha con 10 conquistas. Hubo 990 amonestaciones y 54 expulsiones.

Con su coronación en la Liga Profesional 2023, River igualó a Boca en cantidad de títulos nacionales porque ahora ambos suman 51, según información de Revisionismo Histórico. Además, le descontó uno en la lucha por ser el máximo ganador de la historia. El xeneize acumula 72 vueltas olímpicas, cuatro más que su clásico rival, gracias a las 22 que logró en el plano internacional contra 18 del conjunto rojo y blanco. La tabla histórica la continúan Independiente con 45 logros, Racing con 38 y Alumni y San Lorenzo comparten en el quinto lugar con 22.

Top 10 de títulos de clubes argentinos

Boca Juniors - 74

River Plate - 70

Independiente - 45

Racing - 38

Alumni (club extinguido) / San Lorenzo - 22

Vélez Sarsfield - 16

Estudiantes de La Plata - 14

Huracán - 13

Rosario Central - 11

Newell’s Old Boys - 9

Belgrano de Córdoba / Lanús - 6

