Cuándo es la despedida de Juan Román Riquelme: día, hora y TV

Este domingo, desde las 18, Juan Román Riquelme, quizá el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors, tendrá su esperado partido despedida. El homenaje del “Último 10″ se llevará a cabo en La Bombonera, como no podía ser de otra manera. Será un encuentro que enfrentará a jugadores que pasaron por el xeneize y a futbolistas que vistieron la camiseta de la selección argentina. Se puede ver en vivo por TV Pública, como así también por streaming por intermedio de Cont.ar y el canal oficial de Boca.

“Messi va a estar. Para mi es un sueño”, comentó Riquelme en alusión a la presencia del capitán del seleccionado nacional. “Si eran dos equipos de Boca, Leo no podía jugar. Por suerte sí, y va a jugar en el estadio más lindo del mundo”, prosiguió. Bianchi, por su parte, dirigirá al combinado de La Ribera: “Carlos es más que un entrenador para mí. Es el técnico más grande de la historia de nuestro club. Es quien nos enseñó a competir y a soñar. Él hizo que para nuestro club sea muy fácil ganar la Copa Libertadores. Toda la culpa la tiene él. Para mí es una maravilla sentirlo como de mi familia. Ya volvió de Francia para no perderse el partido así que, como corresponde, va a estar ese día en la cancha”, afirmó el jugador con más asistencias en la historia del xeneize.

Lionel Messi y Juan Román Riquelme en un entrenamiento de la selección argentina en 2008 José çlvarez Díaz - EFE

En contrapartida, Martín Palermo, uno de los mejores socios de Riquelme en Boca (el futbolista con el que comparte más participaciones en goles a lo largo de su carrera), no podrá asistir debido a que estará en Sarandí para dirigir a Platense en su duelo ante Arsenal, correspondiente a la fecha 21 de la Liga Profesional 2023 (LPF). Así lo confirmó Sebastián Ordóñez, presidente del Calamar, en diálogo con Radio La Red: “Palermo no va a ir, no le dan los tiempos, porque jugamos el mismo día”, confirmó.

Quien tampoco podrá decir presente en el homenaje es Guillermo Barros Schelotto. El ‘Mellizo’, que supo integrar uno de los tridentes más destacados y recordados de la historia del xeneize junto con Palermo y Riquelme, había grabado un video (que fue publicado por la cuenta de Instagram TodoSobreRomán), agradeciendo la invitación y confirmando su asistencia, pero un compromiso familiar con su hijo finalmente no le permitirá regresar a La Bombonera.

Martin Palermo, Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Schelotto y Rodolfo Arruabarrena, en 1999 SANTIAGO RIOS - AP

La despedida de Riquelme: todo lo que hay que saber

“Un partido para toda la vida ”

” Boca Juniors vs. selección argentina.

Día : domingo 25 de junio.

: domingo 25 de junio. Hora : el evento comienza a las 16 con shows musicales; mientras que el partido arranca cerca de las 18.

: el evento comienza a las 16 con shows musicales; mientras que el partido arranca cerca de las 18. Estadio: La Bombonera.

Despedida de Riquelme: cómo ver online

El homenaje está programado para este domingo a las 16 (el partido comienza a las 18) en La Bombonera, y se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Cont.ar y el canal oficial de Boca en Youtube. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

