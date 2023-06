Boca: Juan Román Riquelme confirmó su partido de homenaje y afirmó que Lionel Messi estará

escuchar

“Messi va a estar”. Juan Román Riquelme confirmó que el crack rosarino será parte de su partido despedida, oficializado para el domingo 25 de junio. Su nombre fue el único anunciado de todos los jugadores que lo acompañarán. “Elegimos ese día porque Maxi festeja el 24 y a mí se me complica porque es mi cumpleaños y en Don Torcuato se festeja”. Además, ratificó que será un partido entre Boca y la selección argentina. “Si eran dos equipos de Boca, Leo no podía jugar. Por suerte sí, y va a jugar en el estadio más lindo del mundo”, dijo.

"PARA MI ES UN SUEÑO" así habló Riquelme de la presencia de Messi en su despedida.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/E1ns3wCbx5 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2023

“Un partido para toda la vida”. Ese es el slogan de lo que, finalmente, será una realidad. Después de varios amagos, Juan Román Riquelme tendrá su partido homenaje en Boca. Así lo confirmó el propio protagonista, en una conferencia de prensa ofrecida en la sala de conferencias de la Bombonera. Será el domingo 25 de junio, un día después de su cumpleaños número 45. recién en los próximos días se conocerá cómo será la venta de entradas.

Muy simbólica, sobre la mesa se extendió una camiseta actual de Boca con el número 10 y el nombre “Román”. A su derecha lo acompañó Jorge Ameal, presidente de Boca, quien fue el primero en tomar la palabra.

Riquelme y Messi mantienen una gran relación desde que compartieron selección en 2006 AP

“Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero se siente de maravilla. Muy feliz de que falte cada vez menos para volver a salir a jugar a la cancha más linda del mundo”, fue lo primero que dijo.

Ante la consulta de cuál fue el gol más lindo que hizo en la Bombonera, el exvolante dijo: “No me acuerdo de ninguno. El de tiro libre a Cúcuta seguro porque supe que era gol apenas pateé. Y de los demás, los goles más lindos los hizo Palermo y yo los disfruté desde adentro”.

Gol de Riquelme vs. Cúcuta.

Semifinal, Copa Libertadores 2007. pic.twitter.com/KnKt3EiVG5 — Riquelme Pics (@RiquelmePics) January 25, 2023

“Me tocó volver al vestuario, ponerme la ropa del club y todo parece fácil. Sin duda será un domingo lindo, donde la gente disrutará mucho y yo también. Me siento afortunado. Para mí esto es una película. Desde el 10 de noviembre de 1996 vivo una película. La más linda que puede sñar un chico. Contra Unión de Santa Fe debuté, me ovacionaron y contra Lanús, el último día, pasó lo mismo. Espero no errarle a la pelota”, cerró entre risas.

“No sé si habrá otros partidos en otras canchas”, anticipó. Y amplió: ““Esta es la camiseta más linda del mundo, mi número, y trataremos de disfrutar al máximo. No sé si será el último partido porque me insisten con hacer más partidos. Veremos después del 25 cómo estamos”.

Más tarde reconoció: “Sí es verdad que los bosteros somos muchos, y que la gente me quiere cada vez más. He sido un simple jugador de fútbol, que defendió los colores de este club. Y que la gente tenga ganas de ir a la cancha el 25 a volver a verme y es algo maravilloso. Después de ese día veré como continuamos. Por el momento quiero disfrutar de cada minuto, de cada día. Me alegra que cada muchacho al que invito enseguida dice que sí”.

"ESTA ES LA CAMISETA MÁS LINDA DEL MUNDO. NO HAY OTRA IGUAL. MI NÚMERO, MI CASA... ES MARAVILLOSO" Riquelme sobre Boca, la 10 y La Bombonera.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/2xz09Aw9cv — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2023

Acerca de este momento aseguró: “Sé que se siente raro pero esto tenía que darse en algún momento. Agustín, mi hijo, está grande. Floppy también. Sabía que iba a pasar. No sabía cuándo, pero sabía que iba a pasar. Será un día muy lindo, volver a correr detrás de una pelota como un nene y que los hinchas disfruten”.

Más tarde, dijo que su hijo es quien define varias cosas en esta previa: “Las decisiones en relación a esto las está tomando Agustín. Habla poco, pero cuando habla hay que tomar decisiones para poder cumplir lo que dice. Espero que él disfrute, que yo no erre mucho la pelota. Si tengo esta fiesta es gracias a los jugadores que estuvieron al lado mío. Espero que mi familia lo disfrute mucho”.

"HASTA QUE APARECIÓ MESSI, MARADONA FUE LO MÁS GRANDE QUE PUDO EXISTIR. ERA UN REY"



✍🏻 Riquelme



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/AjwSwJdVNP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2023

“No sé si será similar o no a la despedida de Maradona en 2001. Hasta que apareció Leo, Maradona fue lo más grande que pudo haber en este país. Todos queríamos ser Maradona cuando éramos chicos. Tuve la suerte de jugar con él, de ser entrenador por él. Y esperemos que el 25 de junio podamos disfrutar de nuevo”, dijo.

El gran orgullo del exmediocampista y actual vicepresidente segundo de Boca es contar con la presencia de Lionel Messi, quien por esa época estará en la Argentina para formar parte de otro partido homenaje muy simbólico: el de Maxi Rodríguez. La Fiera eligió el 24 de junio como fecha de su última gran fiesta. Y no es casualidad. Ese día se cumplirán exactos 18 años de su golazo de volea a México, que le permitió a la selección argentina ganar 2 a 1 y avanzar a los cuartos de final del Mundial Alemania 2006.

Riquelme buscará continuar como dirigente de Boca en las elecciones de diciembre getty images - Getty Images South America

Confirmada su presencia, Messi dirá presente en Rosario el sábado, ese mismo día celebrará su cumpleaños número 36 en familia, y el domingo formará parte de la celebración que tendrá Juan Román Riquelme en la Bombonera, seguramente representando a la selección argentina.

La Pulga no sería el único campeón del mundo que diría presente. También podrían formar parte del encuentro Leandro Paredes y Ángel Di María, todos de gran relación con JR. Se descuenta la presencia de un ícono de la historia azul y oro: Carlos Bianchi. El Virrey será el entrenador de Boca, al menos por una tarde. A la selección la conducirá Alfio Basile, el hombre que le dio un rol destacado al número 10 en la selección argentina en 2007. “Lo estoy llamando a Coco y no lo puedo encontrar”, dijo entre risas.

Riquelme posa con Leandro Paredes, Lionel MEssi y ÁNgel Di María

El único detalle que llama la atención es cómo hará la organización para confirmar la lista de invitados y coordinar todos los asuntos vinculados a la logística de semejante acontecimiento en apenas 11 días. Más claro: el partido homenaje que se le hizo en ese mismo estadio a Diego Maradona, en noviembre de 2001, demandó al menos seis meses de preparativos. Y Maxi Rodríguez viene pergeñando el suyo hace tiempo, y recién lo oficializó cuando tuvo todo encaminado, exactos dos meses antes de la fecha elegida.

La incertidumbre entre los hinchas es grande. Porque en un contexto en el que cientos de miles de fanáticos de Boca se ven impedidos de ir a ver a su equipo porque la Bombonera colapsa cuando el equipo juega de local, de solo imaginar cómo será la venta de entradas para la despedida de “El último 10″ (a cargo de una empresa tercerizada) y qué valor tendrán, es entrar en una dimensión desconocida. Sin embargo, esa información no fue suministrada este miércoles, algo que el club dejó trascender poco antes de que Riquelme tome la palabra.

“Estoy convencido de que no va a ser la única fecha”, anticipó Ameal. Eso no fue para nada casual. Consciente del rol que ocupa en la historia del club de la Ribera como futbolista, Riquelme y su gente evalúan una alternativa novedosa. Desde hace unas semanas se evalúa que, además del acontecimiento puntual en la Bombonera, el ídolo organice una suerte de gira por diversos estadios de la Argentina para ofrecerles a los fanáticos la posibilidad de verlo. Así, se evitarían grandes contratiempos en pos de conseguir entradas para el 25 de junio.

“Le tengo que agradecer a todos los hinchas de otros clubes porque siempre me trataron con respeto, pero nada fue más lindo que entrar y recibir el cariño de la gente de Boca. Un sueño. Jugar a la pelota fue un sueño. Será emocionante, y ojalá que lo podamos disfrutar. Todo se lo debo a la pelota”, respondió cuando le preguntaron por el mejor momento. Y agregó: “Cada mañana me miro al espejo me pregunto por qué carajo me quieren tanto y cómo hago para que me sigan queriendo así hasta el último día de mi vida”.

“La verdad es que no sé cuál pudo ser el mejor Riquelme. Yo siempre hice lo posible por dejar todo en la cancha, junto a compañeros maravillosos”, resumió. Y agregó: “Para mi es demasiado que un nene me abrace porque sé que no me vio, o lo mismo cuando me abrazó una mujer grande en el interior. Son cosas que no puedo entender. Yo fui un jugador de fútbol, que amaba lo que hacía y no puede entender el cariño que recibe. Vivo en una película que es hermosa y esperemos que no se termine nunca”.

La única vez que Riquelme se había referido en público a su hipotético partido despedida fue cuando dijo en febrero pasado: “Yo creo que este año lo vamos a hacer. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Hay mucha gente que quiere hacerlo. A mí me da un poco de vergüenza porque pasó mucho tiempo ya. No sé si me animo a ponerme los cortos otra vez”.

Aquel anuncio fallido de 2019

En septiembre de 2019, Juan Riquelme convocó a una conferencia de prensa en la que anunció que su partido despedida sería el 12 de diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, cuando ya todo estaba encaminado e incluso habiendo presentado en sociedad la camiseta que utilizarían en esa jornada especial, los acontecimientos de la política interna del club xeneize se precipitaron y eclipsaron todo. Dos meses más tarde, el exmediocampista oficializó su participación en las elecciones de Boca, como parte de la lista que tenía como fórmula a Jorge Ameal y Mario Pergolini.

Así eran las camisetas que iban a usarse en la despedida de Riquelme que iba a realizarse el 12/12/2019 y finalmente se suspendió.

El hecho de haber ganado los comicios e iniciar su camino como dirigente derivó en la postergación de aquel partido, con un ingrediente más: la pandemia de coronavirus que en marzo de 2020 paralizó al planeta.

El año político que atraviesa Boca y la situación extraordinaria de que Lionel Messi esté para esa época en la Argentina parecen haber acelerado los tiempos para que, ahora sí, Juan Román Riquelme tenga su partido despedida y los hinchas puedan disfrutarlo al menos una vez más en un campo de juego.

Romance eterno en 2015

El 8 de julio de 2015, Sebastián Battaglia tuvo su merecido partido homenaje. Fue una noche a pura emoción en la Bombonera, donde todas las glorias de la década dorada de Boca (1998-2007) se hicieron presentes para estar cerca del hombre que más vueltas olímpicas dio con la camiseta azul y oro.

Si bien Carlos Bianchi y Martín Palermo estuvieron muy arriba en el aplausómetro, Riquelme fue recibido con una ovación estruendosa e inolvidable. Ocurre que el partido despedida a Battaglia se realizó apenas un año después de que el entonces presidente Daniel Angelici decidiera no renovarle el contrato al número 10, que debió emigrar a Argentinos Juniors, donde contribuyó con su clase para ascender a Primera División antes de colgar los botines a fin de año.