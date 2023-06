Oscar Ruggeri apuntó contra Juan Román Riquelme por el mal momento de Boca: “Hay que hacerse cargo”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, responsabilizó este viernes por el mal momento futbolístico de Boca Juniors a sus dirigentes, y en especial, al vicepresidente Juan Román Riquelme. El conjunto xeneize cayó por 4 a 0 frente a Godoy Cruz, y se quedó sin chances matemáticas de ganar la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En medio de un debate con el invitado Óscar Córdoba, en primera medida, Ruggeri se retrotrajo en el tiempo, y le preguntó si, a su criterio, Sebastián Battaglia “tendría que haberse ido” de su cargo de DT. Conciliador, el exarquero contestó: “Hay que ver el contexto de lo que se está manejando dentro de la institución para tomar una decisión”.

Antes de que Córdoba pudiera terminar su respuesta, el Cabezón lo interrumpió, y encaró directamente a los responsables de manejar los destinos de la institución, aunque sin dar nombres: “Un día, hay que salir y decir: ‘Yo soy el responsable de todo lo que está pasando, estamos tratando de corregirlo’. Hay que hacerse cargo, también, porque ahí no se hace cargo nadie y los dejan así expuestos, viste. Cuando ganan, gana alguien; cuando no ganan, pierden el jugador, el técnico, todos”.

Oscar Ruggeri, sin filtro contra Riquelme por la actualidad de Boca

Luego, Ruggeri develó la identidad del destinatario de su crítica, y sin eufemismos, lanzó: “Lo escuché 200 mil veces. Con Riquelme, no pierde éste, y yo digo, ¿pero cómo con Riquelme, si dirigen otros? Ahora, cuando pierden, pierden los jugadores y el entrenador. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Es éste cuando gana o cuando pierde, o cómo es? Cuando le conviene, me aparto. No, viejo, háganse cargo”.

Acto seguido, indicó que Riquelme “tiene que salir un día a hablar y decir ‘soy el responsable de lo que está pasando, de éstas cosas, para por lo menos defender al entrenador que está ahí, que lo trajeron ahora, hace poquito”, en relación al DT Jorge Almirón. Asimismo, remarcó que en Boca “no hay dirigentes”, sino que los responsables son los exfutbolistas. “La parte deportiva la maneja Román con el Consejo”, aportó Navarro Montoya. “Si es fútbol los clubes...”, contestó, sagaz, Ruggeri.

Más adelante, en el programa, Oscar enfatizó en la importancia de los refuerzos para el equipo, y en ese sentido, dijo que, luego de la abrupta caída frente al Tomba, los futbolistas que están en la mira del club xeneize subieron en su cotización. “El resultado de anoche cotiza a todos los jugadores de los otros equipos cinco, seis veces más. A medida que pasan estas cosas, más caro sos vos, por ejemplo”, dijo, y argumentó: “Porque lo necesitan y no tiene opciones. Cuando vos te quedás sin opciones... ahora, cuando vos estás bien, ‘¿vale tanto? No, vamos a buscar otro’. Lo de anoche, la crisis ésta, te cotiza a los demás”, analizó.

La crítica de Oscar Ruggeri a Riquelme llega a sólo dos días del partido de despedida al ídolo xeneize, quien celebrará su trayectoria en La Bombonera el próximo domingo. Deportivamente, Boca se mantiene con vida en la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Además, en lo que queda del año, también le tocará disputar la Copa de la Liga, a disputarse en el segundo semestre.

