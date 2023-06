Cuándo es la despedida de Maxi Rodríguez: día, hora y TV

escuchar

Este sábado, desde las 18, Maximiliano Rodríguez, retirado desde 2021, juega el último partido ante su gente. La despedida del ídolo de Newell’s se lleva a cabo, como no podía ser de otra manera, en el estadio Marcelo Bielsa, en el que vivió grandes momentos a lo largo de su exitosa carrera. El encuentro cuenta con la presencia de ex compañeros de la ‘Fiera’ de la talla de Pablo Aimar, Gabriel Heinze, Ariel Ortega, David Trezeguet, Leonardo Ponzio y Javier Saviola, entre muchos otros. Además, Lionel Messi y Lionel Scaloni, capitán y DT de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 -y compañeros de Maxi en Alemania 2006-, también dirían presente.

Las puertas se abrirán a las 16, con shows en vivo y bandas de música. El homenaje, que será un duelo entre Newell’s y la selección argentina (el protagonista de la fiesta jugará el primer tiempo con la camiseta albiceleste y, el segundo, con la de la Lepra) no cuenta con transmisión televisiva, pero se puede ver en vivo por streaming través de la plataforma Star+, que requiere una suscripción activa. Hay dos maneras de contratar el servicio: en primer lugar, por $1320 mensuales y, la otra opción, es adquiriéndolo de manera anual a cambio de $13.200.

Maxi Rodríguez junto a Claudio 'Chiqui' Tapia, en el anuncio oficial del partido Marcelo Manera - LA NACION

La despedida de Maxi Rodríguez: todo lo que hay que saber

Newell’s vs. selección argentina.

Día : sábado 24 de junio.

: sábado 24 de junio. Hora : 18.

: 18. Estadio : Marcelo Bielsa.

: Marcelo Bielsa. Entrenadores : Gerardo ‘Tata’ Martino (Newell’s) y José Pekerman (selección argentina).

: Gerardo ‘Tata’ Martino (Newell’s) y José Pekerman (selección argentina). Streaming: Star+.

Al momento de la oficialización de su partido despedida, anunciado en abril de este año, Maxi dio algunos nombres de personalidades invitadas: “Va a haber ex compañeros del Sub 20, de la selección argentina. Confirmaron (Ignacio) Scocco, ‘Pupi’ (Javier Zanetti), ‘Juampi’ (Juan Pablo Sorín) y muchos más. Van a estar todos invitados. Hay gente que ha confirmado. Van a tratar todos de hacer todo el esfuerzo para venir. Algunos confirmaron, otros cancelaron otras funciones para poder venir. Pero lo que más feliz me pone es que están todos a disposición”, comentó en ese entonces.

Maxi Rodríguez jugó su último partido como profesional en diciembre de 2021, en el empate de Newell’s ante Banfield 0 a 0 por la Liga Profesional de ese año. Con la camiseta de la Lepra fue campeón del Torneo Final 2013 con Gerardo ‘Tata’ Martino como entrenador. También dio vueltas olímpicas en Liverpool (Copa de la Liga de Inglaterra 2011-12), Peñarol de Uruguay y en la selección argentina Sub 20 en el Mundial 2001.

Tras su retiro del fútbol profesional, Maxi jugó junto a su amigo y excompañero Ignacio Scocco en el Hughes Football Club de la Liga Venadense de Fútbol, una liga de carácter regional.

En 22 años de carrera, con el combinado mayor albiceleste disputó las copas del mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En esa última, en semifinales, convirtió el penal que definió la serie contra Países Bajos. Ocho años antes, dejó su huella con un golazo a México en octavos de final. Dejó un gran recuerdo con cada camiseta que vistió y la gente, como así también sus ex compañeros, suelen recordarlo por su humildad y pasión por el trabajo.

