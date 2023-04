Partido homenaje a Maxi Rodríguez en Newell’s: dónde y cómo comprar entradas

escuchar

En Rosario crece la expectativa por el partido de despedida de Maximiliano Rodríguez, ídolo de Newell’s y jugador de la selección argentina, quien el próximo 24 de junio tendrá su homenaje en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s donde se espera una gran cantidad de público.

Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en el sitio web de Boletería Vip a precios que van desde los desde los $6.000 a los $70.000, según la ubicación. En todos los casos se agrega un costo de servicio, por lo que al total hay que añadirle un extra. Una vez que una persona adquiere un boleto, recibe vía mail un mensaje de confirmación con código QR que le servirá para canjearlo por un ticket físico en la boletería de la puerta seis del coloso del Parque Independencia entre el 19 y 23 de junio. Los menores de 3 años no pagan.

Precios de las entradas

Hospitality : $70.000 (+ $8.400 costo de servicio).

: $70.000 (+ $8.400 costo de servicio). Palcos y platea oeste : solo para socios abonados de Newell’s.

: solo para socios abonados de Newell’s. Platea baja : $12.000 (+ $1.440 costo de servicio).

: $12.000 (+ $1.440 costo de servicio). Popular: $6.000 (+ $720 costo de servicio).

El partido homenaje a Maxi Rodríguez se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario

Este miércoles Maxi Rodríguez presentó oficialmente su partido de despedida en el Marcelo Bielsa acompañado por el presidente de la institución, Ignacio Astore, y el de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. El ex volante no ocultó su emoción y brindó algunos detalles del homenaje, relacionado a quienes estarán presentes, con especial hincapié en Lionel Messi: “Está invitado, uno va a querer que esté como todos, pero decidirá él. Cuando fueron los premios de The Best le comenté un poco, pero prefiero ser cauteloso. Tanto Leo como todos los demás van a hacer el esfuerzo por compartir esto conmigo”.

La fecha coincide con el cumpleaños número 36 del campeón del mundo en Qatar 2022 y capitán de la selección. Teniendo en cuenta que la última fecha de la Ligue 1 de Francia, el único certamen en el que continúa en competencia París Saint Germain, está programada para el fin de semana del 3 y 4 de junio, el astro rosarino ya estará liberado de compromisos con el club en el que se le vence el contrato el día 30 de ese mes.

Sin embargo, del 12 al 25 de junio hay una fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales y la selección argentina realizaría una gira por Asia para jugar dos amistosos. El DT de la albiceleste, Lionel Scaloni, ya confirmó su participación, por lo que se estima que llegará a tiempo para el día 24 y, en consiguiente, también podría hacerlo Messi.

Lionel Messi y Maxi Rodríguez compartieron varios años en la selección y los une Newell's Associated Press

Maxi dio algunos nombres de personalidades que estarán en su despedida, pero no ahondó en la cuestión Messi y prefirió ser cauteloso: “Va a haber ex compañeros del Sub 20, de la selección argentina. Confirmaron (Ignacio) Scocco, ‘Pupi’ (Javier Zanetti), ‘Juampi’ (Juan Pablo Sorín) y muchos más. Van a estar todos invitados. Hay gente que ha confirmado. Van a tratar todos de hacer todo el esfuerzo para venir. Algunos confirmaron, otros cancelaron otras funciones para poder venir. Pero lo que más feliz me pone es que están todos a disposición”.

Por la trayectoria del mediocampista, que además del rojinegro jugó en Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol de Uruguay; se espera que también participen ex compañeros de esos equipos. No trascendió cómo estarán conformados los planteles.

Además, aclaró que Gabriel Heinze y Scaloni no van a ser los entrenadores, como dejó entrever un video de promoción del evento que se publicó días atrás con la participación de los directores técnicos junto a los actores Pablo Granados y José María ‘Pachu’ Peña. “Por una cuestión de edades, queremos que jueguen un rato”, sostuvo el protagonista. Y contó: “Los entrenadores van a ser José Pékerman, quien para mí fue un padre y uno de los mejores que tuve. El otro va a ser el ‘Tata’ (Gerardo Martino), a quien también le dije de jugar, pero no quiere”.

Maximiliano Rodríguez es el segundo máximo goleador de la historia de Newell's Fotobaires / Juan Jose Garcia

Maxi Rodríguez jugó su último partido como profesional en diciembre de 2021, en el empate de Newell’s ante Banfield 0 a 0 por la Liga Profesional de ese año. Con la camiseta de la Lepra fue campeón del Torneo Final 2013 con Gerardo ‘Tata’ Martino como entrenador. También dio vueltas olímpicas en Liverpool (Copa de la Liga de Inglaterra 2011/12), Peñarol de Uruguay y en la selección argentina Sub 20 en el Mundial 2001.

En 22 años de carrera, con el combinado mayor albiceleste disputó las copas del mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en las que en semifinales convirtió el penal que definió la serie contra Países Bajos. Ocho años antes, dejó su huella con el recordado golazo a México en octavos de final.

