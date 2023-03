Cuándo juegan las Leonas vs. Estados Unidos, por la Pro League: día, hora y TV

escuchar

Este jueves a la madrugada, a las 3.10 (hora argentina), las Leonas se enfrentan a Estados Unidos en un partido correspondiente a la décima fecha de la FIH Pro League 2022-23. El encuentro se disputa en la ciudad australiana de Hobart, al igual que todos los compromisos correspondientes al vigente triangular entre el local, el elenco norteamericano y la Argentina. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

En el último partido, las Leonas no pudieron con el combinado anfitrión, que viene de ganar la medalla de bronce en el Mundial disputado en Tarrasa (España) y Amstelveen (Países Bajos), donde las Leonas quedaron como subcampeonas. Australia abrió el marcador con el gol de Amy Lawton a los 2′ de juego y, tras esa ventaja, manejó el desarrollo del juego en su totalidad para, a los 18′, ampliar el resultado por intermedio de Renee Taylor. Las argentinas, vigentes campeonas del certamen y líderes del campeonato actual, no pudieron reponerse y terminaron perdiendo por dos tantos de diferencia.

El rival de turno en la décima fecha viene de igualar 0 a 0 y de llevarse el punto bonus tras ganar 3 a 1 en los penales ante las Hockeyroos. Acumula un triunfo (2 a 0 frente a China), dos empates con punto bonus (0 a 0 y 3 a 1 vs. Australia, y 1 a 1 y 2 a 0 vs. Nueva Zelanda) y dos derrotas (vs. China y Nueva Zelanda, ambas por 4 a 1). Actualmente se ubica en la décima sexta posición del ranking mundial de la FIH. No participó de la última Copa del Mundo.

Posiciones y fixture de las Leonas en la Pro League

Las Leonas lideran la tabla de posiciones con 14 puntos gracias a cuatro triunfos, dos igualdades y tres derrotas. Su escolta es Alemania, que tiene 13. Más atrás están Países Bajos y Australia con 12 y China con 10; Estados Unidos tiene siete unidades, Nueva Zelanda y Bélgica cinco, mientras que Gran Bretaña es el único que aún no ganó.

Así está la tala de posiciones de la FIH Pro League femenina en la previa del primer duelo entre las Leonas y Estados Unidos FIH - FIH Hockey

Las convocadas para el triangular en Australia

El entrenador Fernando Ferrara optó por incluir a 22 jugadoras de cara a los cuatro partidos ante Australia y Estados Unidos en Hobart: Agustina Albertario, Agostina Alonso, Agustina Gorzelany, Delfina Thome, Valentina Costa Biondi, Pilar Campoy, Cristina Cosentino, Clara Barbieri, Bianca Donati, Julieta Jankunas, María José Granatto, Lucina von der Heyde, Jimena Cedrés, Rocío Sánchez Moccia, Victoria Sauze, Sofía Toccalino, Eugenia Trinchinetti, Guadalupe Adorno, Catalina Andrade, Bárbara Dichiara, Sofía Cairo y Paula Ortiz.

#LasLeonas para la PRO LEAGUE en Australia



Del 28 de febrero al 5 de marzo el conjunto nacional disputará una nueva ventana de FIH PRO LEAGUE. Allí se enfrentaran con Australia 🇦🇺 y Estados Unidos 🇺🇲.



— ARG Field Hockey (@ArgFieldHockey) February 15, 2023

El formato de juego de la Pro League 2022/23

La cuarta edición de la Pro League se disputa en varios triangulares, en los cuales juegan todos contra todos durante una semana. Los encuentros se desarrollan en la Argentina, Australia, Bélgica, Inglaterra, India, Países Bajos y Nueva Zelanda. Otra novedad para esta temporada es que se implementaron los ascensos y descensos. El último equipo de la tabla general bajará y jugará el siguiente año en la Copa de las Naciones, un nuevo torneo.

