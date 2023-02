Argentina vs. Panamá: cuándo juegan, en qué estadio y cómo comprar las entradas

escuchar

La selección argentina tiene rivales confirmados para los amistosos de la fecha FIFA de marzo: Panamá y Curazao. La información fue revelada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en la previa de la entrega de los premios The Best este lunes, en la que la Argentina se llevó nada menos que cuatro galardones: Mejor Jugador, que fue para Lionel Messi; Mejor Arquero, que quedó en manos de Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Mejor Entrenador, que se lo llevó Lionel Scaloni; y Mejor Afición, que fue recibido por Carlos ‘El Tula’ Pascual, un aficionado de 82 años que estuvo alentando a la albiceleste en todos los mundiales desde Alemania 1974 y en representación de todos los hinchas argentinos que viajaron a Medio Oriente a alentar al equipo en la Copa del Mundo.

El primero de los dos duelos se disputará el 23 de marzo y, de no mediar inconvenientes, sería en el renovado Estadio Más Monumental (ahora con capacidad para 83.214 espectadores), donde River Plate hace de local. Las entradas se pondrían a la venta una semana antes del partido a través una de las plataformas oficiales y habituales de expendio de tickets, como en los últimos encuentros de la albiceleste en territorio nacional.

El renovado Estadio Más Monumental sería la sede del primer partido de la selección argentina Marcelo Endelli - Getty Images South America

Será el regreso de la selección argentina a la acción y, por lo tanto, a las canchas del país luego de alcanzar la gloria máxima en Qatar 2022. El pasado 20 de diciembre, el elenco nacional aterrizó en Buenos Aires y comenzó una caravana triunfal por las autopistas de la ciudad que debió suspenderse por la inmensa cantidad de hinchas que salieron a festejar el título y a recibir a los futbolistas (se estima que hubo más de cinco millones de personas en las calles).

Tal fenómeno reflejó a la perfección la algarabía que se vive en el país desde la obtención de la tercera estrella. En sintonía con esto y con respecto al regreso del equipo a la Argentina, Lionel Messi comentó tras la obtención de su segundo premio FIFA The Best que espera con ansias el momento: “(Tengo) Muchas ganas de que llegue ese momento. Fue muy especial cuando volvimos después de la copa. Como dije, después de ser campeones del mundo no me imaginaba lo que iba a ser y fue una locura y esto va a ser algo similar”, aseguró ante la prensa el capitán albiceleste.

Lionel Messi ganó el Balón de Oro en Qatar 2022, tras ser elegido como el jugador más destacado Aníbal Greco - La Nación

Será la tercera vez que se vean las caras la Argentina y Panamá. La primera fue el 20 de mayo de 2009 en el Estadio Brigadier General Estanislao López, también conocido popularmente como el “Cementerio de los Elefantes”. Diego Maradona era el DT de la albiceleste, compuesta en su totalidad por futbolistas del ámbito local, que se quedó con la victoria por 3 a 1 con dos goles de Gonzalo Bergessio y uno de Matías Defederico (para el visitante descontó Nelson Barahona).

El segundo duelo fue el único oficial hasta el momento y se dio en el marco de la etapa de grupos de la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos en 2016. Allí, la Argentina vapuleó al combinado centroamericano por 5 a 0 en el Estadio Soldier Field de Chicago, con tres goles de Lionel Messi, uno de Nicolás Otamendi y otro de Sergio Agüero. Además del defensor y del capitán, también sumó minutos Ángel Di María, otro de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Los últimos partidos de Panamá

0-0 vs. Martinica: fecha 4 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 12 de junio de 2022.

fecha 4 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 12 de junio de 2022. 2-0 vs. Baréin: goles de Ismael Díaz y Michael Murillo. Amistoso internacional - 27 de septiembre de 2022.

goles de Ismael Díaz y Michael Murillo. Amistoso internacional - 27 de septiembre de 2022. 1-1 vs. Arabia Saudita: gol de Ismael Díaz. Amistoso internacional - 10 de noviembre de 2022.

gol de Ismael Díaz. Amistoso internacional - 10 de noviembre de 2022. 2-2 vs. Venezuela: goles de José Fajardo y César Yanis. Amistoso internacional - 15 de noviembre de 2022.

goles de José Fajardo y César Yanis. Amistoso internacional - 15 de noviembre de 2022. 1-1 vs. Camerún: gol de Michael Murillo. Amistoso internacional - 18 de noviembre de 2022.

Lionel Scaloni renovó su contrato hasta 2026

Hay Lionel Scaloni para rato. En agosto de 2018, cuando el pujatense fue confirmado como DT interino tras la salida de Jorge Sampaoli, nadie confiaba en él para ser el entrenador de la selección argentina, pero el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, hizo oídos sordos y avanzó. Ahora, ‘Chiqui’ también tuvo que hacer oídos sordos, pero para no escuchar los reclamos de millones de compatriotas que, ante las dudas que surgieron sobre la continuidad del DT, suplicaron su firma.

La rúbrica se dio, después de tanta espera, unas horas antes de la entrega de los premios FIFA The Best este lunes, cita en la que Scaloni fue elegido como el Mejor Entrenador de 2022 por sobre Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. La renovación del contrato se hizo hasta 2026, lo que quiere decir que el vínculo es hasta el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México al que la Argentina necesita clasificar para defender la tercera estrella lograda en Qatar 2022.

El calendario de la selección argentina en 2023

Según el cronograma dispuesto por la FIFA, los partidos de selecciones este año serán en cinco ventanas dispuestas entre marzo y noviembre.

Del 21 al 28 de marzo: la Argentina disputará dos amistosos. Uno de ellos será ante Panamá en el estadio Más Monumental, mientras que el otro será contra Curazao probablemente en el interior (el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba corre con ventaja para albergar el encuentro).

la Argentina disputará dos amistosos. Uno de ellos será ante Panamá en el estadio Más Monumental, mientras que el otro será contra Curazao probablemente en el interior (el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba corre con ventaja para albergar el encuentro). Del 12 al 18 y del 19 al 25 de junio: partidos a confirmar, con Bangladesh como uno de los posibles rivales. El otro también sería de Asia.

partidos a confirmar, con Bangladesh como uno de los posibles rivales. El otro también sería de Asia. Del 4 al 10 y del 11 al 17 de septiembre: partidos a confirmar.

partidos a confirmar. Del 9 al 15 y del 16 al 22 de octubre: partidos a confirmar.

partidos a confirmar. Del 13 al 19 y del 20 al 26 de noviembre: partidos a confirmar.

La selección Argentina se consagró campeona de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

