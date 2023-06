Cuándo salen a la venta las entradas para el partido despedida de Juan Román Riquelme

escuchar

Juan Román Riquelme, tal vez el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors, anunció su partido despedida. El homenaje del “Último 10″ se llevará a cabo en La Bombonera este domingo 25 de junio, en horario a confirmar -se estima que será a las 16-. Del evento hay pocas certezas, aunque Román aseguró que será un encuentro que enfrentará a jugadores que pasaron por el xeneize y a futbolistas que vistieron la camiseta de la selección argentina. Además, hay dos asistentes de lujo confirmados por el propio protagonista de la fiesta: Carlos Bianchi y ni más ni menos que Lionel Messi. Las entradas, en tanto, saldrían a la venta este jueves a través de la plataforma Soy Socio.

“Messi va a estar. Para mi es un sueño”, comentó Riquelme en alusión a la presencia del capitán del seleccionado nacional. “Si eran dos equipos de Boca, Leo no podía jugar. Por suerte sí, y va a jugar en el estadio más lindo del mundo”, prosiguió. Bianchi, por su parte, dirigirá al combinado de La Ribera: “Carlos es más que un entrenador para mí. Es el técnico más grande de la historia de nuestro club. Es quien nos enseñó a competir y a soñar. Él hizo que para nuestro club sea muy fácil ganar la Copa Libertadores. Toda la culpa la tiene él. Para mí es una maravilla sentirlo como de mi familia. Ya volvió de Francia para no perderse el partido así que, como corresponde, va a estar ese día en la cancha”, afirmó el jugador con más asistencias en la historia del xeneize.

Lionel Messi y Juan Román Riquelme, en su etapa como compañeros de la selección argentina AP

Con el correr de los días se confirmaron algunos otros invitados que dirán presente, entre los cuales destacan tres integrantes del cuerpo técnico del plantel campeón del mundo en Qatar 2022: Lionel Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar: “Si llegamos, vamos a estar. Es amigo y estoy contento de poder estar junto con Aimar y Samuel”, afirmó el DT en la vigente gira de la albiceleste por Asia. Además, Leandro Paredes, quien viene de anotar un golazo en el triunfo 2 a 0 de la Argentina ante Indonesia, también dijo que estará en la despedida: “Sí, voy a estar acompañando a uno de mis ídolos. Será un placer y voy a disfrutar muchísimo”, aseguró el mediocampista.

En contrapartida, Martín Palermo, uno de los mejores socios de Riquelme en Boca (el futbolista con el que comparte más participaciones en goles a lo largo de su carrera), no podrá asistir debido a que ese mismo día -e incluso probablemente en simultáneo-, estará en Sarandí para dirigir a Platense en su duelo ante Arsenal, correspondiente a la fecha 21 de la Liga Profesional 2023 (LPF). Así lo confirmó Sebastián Ordóñez, presidente del Calamar, en diálogo con Radio La Red: “Palermo no va a ir, no le dan los tiempos, porque jugamos el mismo día”, confirmó.

El abrazo entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo en la final de la Copa Libertadores 2007 Archivo

Por otro lado, Alfio Basile y Maximiliano Rodríguez están invitados, pero sus presencias no están confirmadas. En el caso del DT, dirigiría al conjunto albiceleste, pero Riquelme, con risas de por medio, comentó en conferencia de prensa que todavía no lo pudo contactar: “A ‘Coco’ lo estoy llamando y no lo encuentro. Esperemos encontrarlo antes del 25”, bromeó. La ‘Fiera’ en tanto, tiene su partido despedida el sábado 24 y Román, quien cumple 45 ese mismo día, habló al respecto: “Maxi va a tener su fiesta el 24 en Rosario. A mí se me complica un poco estar ese día porque es mi cumpleaños y siempre se festeja en Don Torcuato. Me da un poco de tristeza no poder estar ahí. Ojalá que él al otro día pueda estar y que podamos disfrutar”, aseveró.

La despedida de Riquelme: lo que se sabe

“Un partido para toda la vida ”

” Boca Juniors vs. selección argentina.

Día: domingo 25 de junio.

Hora: a confirmar (sería a las 16).

Estadio: La Bombonera.

TV: TV Pública.

Cómo conseguir una entrada y quiénes tendrían acceso

Según versiones y según averiguaciones que pudo hacer el diario LA NACION, el asunto se resolvería mediante la plataforma soysocio.bocajuniors.com.ar, el sitio en el que habitualmente los socios y abonados de Boca aplican para habilitar sus carnets en la previa de cada partido del conjunto xeneize. Si esto se confirma, algo que podría ocurrir este miércoles, como la capacidad del estadio es de 54.000 localidades y el club de la Ribera tiene 315.000 socios entre activos y adherentes, no habría posibilidades de que haya remanentes para no socios.

A su vez, desde hace unas semanas se evalúa que, además del acontecimiento puntual en La Bombonera, el ídolo organice una suerte de gira por diversos estadios de la Argentina para ofrecerles a los fanáticos la posibilidad de verlo. Así, se evitarían grandes contratiempos en pos de conseguir entradas para el 25 de junio. Al respecto, el propio Román fue cauto con eso. “No sé si será el último partido porque me insisten con hacer más partidos. Veremos después del 25 cómo estamos”, dijo ante la prensa.

Sobre los precios de las entradas tampoco hay precisiones: iniciarían en los 15.000 pesos

LA NACION

Temas Juan Román Riquelme