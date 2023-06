El partido despedida de Riquelme desató el furor en las redes: las mejores reacciones de los usuarios

escuchar

El próximo domingo 25 de junio, en La Bombonera, Juan Román Riquelme tendrá su partido despedida junto a su público. Tras confirmarlo en una conferencia de prensa, uno de los grandes ídolos del Xeneize volverá a pisar el verde césped de una cancha que conoce como el patio de su casa. Acompañado de una multitud, el actual vicepresidente del club de La Ribera no estará solo: muchos de sus excompañeros y colegas estarán presentes en lo que promete ser una verdadera fiesta.

“Un partido para toda la vida” fue la frase para caratular este encuentro que tendrá un sinfín de invitados. En primer lugar, los equipos estarán divididos entre Boca y la selección argentina. En este último bando, los invitados serán realmente de lujo: Maximiliano Rodríguez, Javier Saviola, Pablo Aimar, Lionel Scaloni y la sorpresa que todos estaban esperando: Lionel Messi. “Va a estar”, dijo, contundente, Riquelme ante los medios presentes.

Con 45 años ya cumplidos -el sábado 24 lo festejará en Don Torcuato-, Román jugará su último partido de fútbol en la cancha de Boca Juniors, donde supo llegar al estrellato en el deporte en el club de sus amores. Junto a él, en el equipo azul y oro, estarán Clemente Rodríguez, Hugo Ibarra, Guillermo Barros Schelotto, el “Chelo” Delgado y a confirmar Martín Palermo, otro de los grandes jugadores que pasaron por la institución, quien quedó en confirmar debido a los compromisos deportivos de Platense, el club del cual es director técnico.

“Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero se siente de maravilla. Muy feliz de que falte cada vez menos para volver a salir a jugar a la cancha más linda del mundo”, confesó Riquelme, en compañía de Jorge Amor Ameal, el presidente del Xeneize.

Y agregó: “Me tocó volver al vestuario, ponerme la ropa del club y todo parece fácil. Sin duda será un domingo lindo, donde la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado. Para mí esto es una película. Desde el 10 de noviembre de 1996 vivo una película. La más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe debuté, me ovacionaron y contra Lanús, el último día, pasó lo mismo. Espero no errarle a la pelota”.

Con todo el desafío por delante, las redes sociales se hicieron eco de este momento para expresar su cariño a Riquelme. Además, los usuarios enfatizaron en el hecho de conseguir una entrada, una cuestión que, por el momento, aún no está clara en cuanto a la adquisición de las mismas, ni tampoco el importe.

Los mejores memes de la despedida de Riquelme

24 de junio: Cumpleaños de Riquelme y Messi.

25 de junio: Partido despedida de Juan Román.

26 de junio: El aniBersario. pic.twitter.com/ajyXqQQIgA — ︎Agostina (@agostinaj12) June 15, 2023

Palermo apareciendo en la despedida de Riquelme después de haber renunciado como DT de Platense pic.twitter.com/sVqXZosHCa — Tutee ✈️ (@MajinBoostero) June 15, 2023

lo que va a ser la despedida de Román, ya estoy así pic.twitter.com/YCIH88fi9U — 𝐦𝐚𝐢🧉 (@_Riquelmista12) June 15, 2023

Imaginate si Román se saca la camiseta y abajo tiene una de Maradona. https://t.co/sP93ATh6Dg pic.twitter.com/lEU21WISSJ — Juan Román Riquelme (@YoViARiquelme) June 15, 2023

Roncaglia cuando Messi lo vaya a encarar en la despedida de Román pic.twitter.com/5LYcNa67cO — La12muffera ⑫ Boca Juniors (@la12muffera) June 14, 2023

