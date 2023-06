Boca: Jorge Almirón respira, tiene diez días para recuperar lesionados

escuchar

Jorge Almirón gesticula, camina. Va y viene, se agarra la cabeza. Hace el gesto que “no” con la cabeza. La frustración no tiene tanto que ver con los resultados en la Liga Profesional y en la Copa Libertadores, sino con la cantidad de lesionados que sufrió en los últimos partidos. Sin ir más lejos, en el último encuentro ante Lanús (empate 1-1 en la Bombonera), debió reemplazar a Bruno Valdéz en el entretiempo por una lesión muscular, situación que activó el debut de Aaron Anselmino, como defensor central.

¿Qué sucede en Boca? ¿Hay responsabilidades en el preparador físico Pablo Santella, que venía de trabajar con Hugo Ibarra y también continuó con Almirón? ¿La situación responde más a un cambio de metodología de trabajo, ya que el nuevo DT exige entrenar con una mayor intensidad? Mientras el cuerpo técnico xeneize sigue haciendo evaluaciones internas, el extécnico de Lanús logró que Juan Román Riquelme le dé el visto bueno para sumar a Diego Ossés, el histórico preparador físico de Almirón, por lo que Santella quedó como segundo.

Diego Ossés, preparador físico que acompañó al DT en Lanús, San Lorenzo, Atlético Nacional de Colombia y Elche de España. Ya lo había querido incorporar Almirón no bien se dio su arribo a la entidad de la Ribera, pero la cantidad de lesionados y un nuevo pedido para Riquelme para intentar cortar la sangría ante el receso de mitad de año.

Luis Advíncula se lesionó en el partido que Boca le ganó a Colo Colo 1-0 y siguió jugando pese al dolor Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Desde que llegó Almirón, Boca sufrió las lesiones de Bruno Valdez, Marcos Rojo, Gabriel Aranda, Frank Fabra, Martín Payero, Exequiel Zeballos, Norberto Briasco, Luca Langoni, Darío Bendetto, Luis Advíncula, Miguel Merentiel y Luis Vázquez. Valdez se había lesionado contra San Lorenzo, en el debut del entrenador que reemplazó a Mariano Herrón, pero ahora el central paraguayo volvió a sentir una molestia ante Lanús. Marcos Rojo se recuperó de una rotura de ligamentos de la rodilla y cuando estaba volviendo a tener actividad en la reserva sufrió un desgarro.

El entrenador de Boca admitió que la gran cantidad de futbolistas lesionados. “Los (jugadores) lesionados son nuestra cuenta pendiente. Lo tenemos que conversar entre todos: cuerpo médico, preparadores físicos y mi manera de trabajar”, dijo en la conferencia de prensa que brindó en la noche del domingo en la Bombonera, luego de la igualdad 1-1 con Lanús, por la 20ma. fecha de la Liga Profesional.

Darío Benedetto, otro futbolista que sufrió lesiones LA NACION/Santiago Filipuzzi

El director técnico no descartó la posibilidad de “cambiar algunas formas” de trabajo para no sufrir más complicaciones en un futuro. “Tuvimos que poner jugadores en posiciones no habituales. Sufrimos por las ausencias” reconoció Almirón, quien luego del compromiso ante Lanús sumó una nueva preocupación con la molestia física que presenta el defensor paraguayo Bruno Valdez, reemplazado al término del primer período. Esta lesión provocó el debut oficial de Aaron Anselmino, categoría 2005, que entró por el exAmérica de México y fue elogiado por el público concurrente, a partir de su solvencia en el puesto.

“Fue toda una sorpresa para él (Anselmino). No es fácil debutar en la Primera de Boca de la noche a la mañana”, aclaró Almirón. El DT consideró que la interrupción por días del campeonato por la denominada fecha FIFA “vendrá muy bien para descansar”.

Frank Fabra también se lesionó ante Colo Colo Mauro Alfieri - LA NACIÓN

El plantel tuvo el lunes libre y volverá a entrenarse este martes, en turno matutino, en el predio de Ezeiza. El próximo compromiso oficial será ante Godoy Cruz de Mendoza el jueves 22, por la 21ra. fecha del torneo. Estos días sin competencia oficial le dan algo de tranquilidad a Almirón. Más allá de que Boca estaba clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores, el principal objetivo del año tras haber quedado muy lejos en el certamen local, se había quedado casi sin futbolistas para poder competir como a él le gusta.

LA NACION