Cuándo se entregan los premios The Best y cómo votar online

Este jueves, la FIFA anunció los nominados a los premios The Best y cuatro integrantes de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 están nominados a diferentes categorías (Mejor Jugador, Mejor Arquero y Mejor Entrenador) de la ceremonia que se llevará a cabo el 27 de febrero y se retransmitirá en directo desde la sede de Zúrich. Hay siete ternas: Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador, Mejor Entrenadora, Mejor Arquero, Mejor Arquera y The Best FIFA Fan Award (hinchada destacada, entre las que figuran los fanáticos de la albiceleste que se hicieron presentes en Qatar).

Los ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por entrenadores de equipos nacionales masculinos, capitanes de selecciones, un periodista especialista de cada país y la votación de los fans en la página de la FIFA, quienes podrán emitir su opinión hasta el 3 de febrero. Alcanzada esa fecha, se darán a conocer los tres finalistas de cada terna, los que quedarán en la recta final hacia el galardón.

En cuanto a la votación de Mejor Jugador, Lionel Messi (PSG) va por su segundo premio. El capitán de la selección argentina comparte la nómina con su compatriota Julián Álvarez (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Kakimi (PSG), Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Sadio Mané (Bayern Münich) y Mohamed Salah (Liverpool).

Lionel Messi alzó el trofeo The Best de la FIFA en 2019, cuando aún jugaba en Barcelona AFP

Lionel Scaloni, DT de la albiceleste, compite por el premio al Mejor Entrenador del año 2022 junto con Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (selección de Francia), Pep Guardiola (Manchester City) y Walid Regragui (selección de Marruecos). El otro argentino que pelea por llevarse un premio es Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien comparte la terna de Mejor Arquero con Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool), Yassine Bounou (Sevilla) y Thibaut Courtois (Real Madrid).

En la categoría femenina, la dos veces Balón de Oro española Alexia Putellas aspira al The Best, junto a su compañera de Barcelona y compatriota Aitana Bonmatí. La inglesa Beth Mead (Arsenal) y la australiana Sam Kerr (Chelsea) también parecen figurar entre las principales aspirantes. La lista la completan Debinha (North Carolina Courage), Jessie Fleming (Chelsea), Ada Hegerberg (Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (Orlando Pride - San Diego Wave), Lena Oberdorf (Wolfsburgo), Alexandra Popp (Wolfsburgo), Wendie Renard (Lyon), Keira Walsh (Manchester City - Barcelona) y Leah Williamson (Arsenal).

La FIFA también premia a la mejor hinchada y los argentinos que viajaron a Qatar se ganaron la nominación. “El viaje desde Argentina a Qatar no es precisamente corto, pero los hinchas de la ‘Albiceleste’ llegaron a Doha en gran número desde el comienzo del campeonato para apoyar a Lionel Messi en su último intento por ganar el único trofeo que le seguía siendo esquivo hasta entonces”, destacó la FIFA. Los otros nominados fueron los japoneses, reconocidos mundialmente por la limpieza de los estadios después de cada partido y Abdullah Al Salmi, un fanático de Arabia Saudita, quien recorrió 55 días caminando el desierto para ver a su selección en el Mundial.

Los hinchas argentinos se hicieron presentes en Qatar y sorprendieron al mundo con su pasión picture alliance - picture alliance

Además, también se entregará el Premio Puskas al mejor gol del año y, al igual que en otras tantas ternas, hay un argentino con posibilidades de llevarse el galardón: el tandilense Francisco González Metilli. El volante, que pasó el último año en Central Córdoba a préstamo desde Argentinos Juniors, entró en la nómina gracias a una potente volea de zurda que hizo contra Rosario Central y que sirvió para abrir el marcador y una goleada por 3 a 0 en el Gigante de Arroyito, clave para lograr la salvación de categoría al final de esa campaña de Liga Profesional. ¿El gol? Metilli le pegó desde 23,4 metros y a una potencia de 73 kilómetros por hora.

Los candidatos y candidatas en el resto de las categorías

Mejor Entrenadora: Sonia Bompastor (Francia - Lyon), Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea), Bev Priestman (Inglaterra - Canadá), Pia Sundhage (Suecia - Brasil), Martina Voss-Tecklenburg (Alemania - Alemania) y Sarina Wiegman (Inglaterra y Países Bajos).

Sonia Bompastor (Francia - Lyon), Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea), Bev Priestman (Inglaterra - Canadá), Pia Sundhage (Suecia - Brasil), Martina Voss-Tecklenburg (Alemania - Alemania) y Sarina Wiegman (Inglaterra y Países Bajos). Mejor arquera: Ann-Katrin Berger (Alemania - Chelsea), Mary Earps (Inglaterra - Manchester United), Christiane Endler (Chile - Lyon), Merle Frohms (Alemania - Eintracht Fráncfort y Wolfsburgo), Alyssa Naeher (Estados Unidos - Chicago Red Stars), Sandra Paños (España - FC Barcelona).

Ann-Katrin Berger (Alemania - Chelsea), Mary Earps (Inglaterra - Manchester United), Christiane Endler (Chile - Lyon), Merle Frohms (Alemania - Eintracht Fráncfort y Wolfsburgo), Alyssa Naeher (Estados Unidos - Chicago Red Stars), Sandra Paños (España - FC Barcelona). Premio Puskas al mejor gol: Mario Balotelli (Adana Demirspor vs. Goztepe), Amandine Henry (FC Barcelona vs. Lyon), Théo Hernández (Milan vs. Atalanta), Alou Kuol (Irak vs. Australia Sub 21), Kylian Mbappé (Francia vs. Argentina), Francisco González Metilli (Central Córdoba vs. Rosario Central), Marcin Oleksy (Warta Poznan vs. Stal Rzeszów), Salma Paralluelo (Barcelona vs. Villarreal); Dimitri Payet (Olympique de Marsella vs. PAOK), Richarlison (Brasil vs. Serbia) y Alessia Russo (Inglaterra vs. Suecia).

Hacer un golazo ✅️

Ganar el partido ✅️

Ser nominado el Premio Puskas ✅️



De Santiago del Estero al mundo @fifacom_es 😎 pic.twitter.com/No7yOatVhm — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) January 12, 2023

