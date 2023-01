Julián Álvarez, en Manchester City: el nuevo récord personal que significó su gol ante Chelsea

escuchar

Julián Álvarez no se cansa de sorprender al planeta fútbol. El delantero de 22 años, surgido en River, llegó a Manchester City en julio pasado y mientras muchos podían llegar a creer que sería cedido a préstamo a algún club de menor envergadura, se asentó en el equipo con actuaciones inmejorables y se convirtió en la debilidad de Josep ‘Pep’ Guardiola, el entrenador de la institución citizen, quien cada vez que tiene la oportunidad elogia su nivel y resalta sus virtudes. Como si ello fuera poco, Julián acaba de consagrarse campeón del mundo con la selección argentina en Qatar, donde se convirtió en una pieza clave que llegó desde el banco de suplentes y convirtió cuatro goles.

Con su tanto de este fin de semana ante Chelsea por la tercera ronda de la FA Cup, agigantó aún más su valor luego de mantener una racha que tenía vigente desde su llegada a Inglaterra: convirtió en cada una de las competencias que disputó con la camiseta de Manchester City (Premier League, Community Shield, Champions League, EFL Cup y FA Cup). Aún más: en cada una de ellas, cada vez que se estrenó como titular, marcó, a excepción de la Community Shield.

El tanto del argentino ante el elenco Blue fue a los 30′, con una definición desde los 12 pasos y cuando su equipo se imponía por la mínima diferencia. Frente a Kepa Arrizabalaga, quien se le puso cara a cara mientras acomodaba el balón, Álvarez ejecutó de derecha cruzado y el arquero español llegó a tocar la pelota con su mano derecha. Sin embargo, no pudo desviarla lo suficiente.

Julián Álvarez convierte su gol de penal ante Chelsea, el primero desde ese vía en Manchester City OLI SCARFF - AFP

Para ‘La Araña’, este fue el tercer partido en el que estuvo a disposición de Guardiola desde que regresó de su descanso post Copa del Mundo, en la que fue clave para que la selección argentina consiga el tercer título de su historia, con esos cuatro festejos -tercer máximo anotador de la cita ecuménica junto a Olivier Giroud y por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi-. Había jugado un puñado de minutos en el empate con Everton 1 a 1 y no ingresó entre semana en la victoria sobre los Blues, ambos duelos por la liga de Inglaterra. Este domingo, fue el primero como titular desde que volvió al City.

Los números de Julián Álvarez con Manchester City

Desde que llegó a Europa, a principios de la temporada 2022/23, Álvarez lleva anotados ocho goles con el equipo dirigido por Guardiola. Debutó oficialmente con un tanto en la final de la Community Shield ante Liverpool. Con la conversión ahora en la FA Cup, tachó la última competencia en la que hasta el momento no había marcado. Además, en 21 partidos -13 ingresando desde el banco de suplentes- también repartió dos asistencias y fue amonestado en dos oportunidades a lo largo de 983′ en cancha.

Además, desde que debutó como profesional en River el 27 de octubre de 2018, en un partido ante Aldosivi por la Superliga 2018-19, mantiene una marca envidiable de la cual pocos futbolistas alrededor del planeta pueden presumir: convirtió goles en su debut como titular en Libertadores (vs. Internacional de Porto Alegre), Premier League (doblete vs. Nottingham Forest), Champions League (vs. Copenhague), EFL Cup (vs. Chelsea), FA Cup (vs. Chelsea), Eliminatorias Sudamericanas (vs. Ecuador) y Mundial (vs. Polonia).

Álvarez festeja uno de sus dos goles ante Nottingham Forest, en su debut como titular en Premier Simon Stacpoole/Offside - Offside

Julián Álvarez en el Mundial Qatar 2022

El delantero fue fundamental en el camino hacia la consagración albiceleste en Medio Oriente. Comenzó el certamen ecuménico como suplente de Lautaro Martínez, el segundo máximo goleador del ciclo que comanda el DT Lionel Scaloni, solo por detrás de Lionel Messi. Luego de un mal debut de la selección argentina (derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1) y unos flojos primeros 60′ ante México, el delantero de Manchester City ingresó para reemplazar al ‘Toro’ y, de ahí en más, nunca salió del equipo inicial.

A base de grandes actuaciones, goles y principalmente de una presión intensa e inagotable ante cada rival, se convirtió en el primer defensor y su rol pasó a ser clave en el desarrollo de la competencia. Ante Polonia -último partido del grupo C- fue titular por primera vez y convirtió el 1 a 0 con un remate al ángulo superior derecho imposible de atajar para el arquero de Juventus, Wojciech Szczęsny.

Julián Álvarez convirtió el segundo gol de la Argentina ante Polonia en la victoria 2 a 0 en Qatar Natacha Pisarenko - AP

En octavos de final, ante Australia, repitió lo que ya había mostrado en varias oportunidades principalmente durante su estadía en River. Presionó al arquero Mathew Ryan con ayuda de Rodrigo De Paul, entre ambos forzaron el error y el ‘9′ recuperó la pelota dentro del área y puso el 2 a 0 parcial para la tranquilidad de los millones de hinchas argentinos.

En cuartos, ante Países Bajos, fue cuando menos participación tuvo. Solo tocó la pelota 27 veces, alcanzó apenas un 70,6% de efectividad en pases y completó una entrega clave. Sin embargo, su actuación sin pelota también fue para destacar. En semifinales, ante Croacia, tuvo el mejor partido con la camiseta albiceleste: convirtió dos goles, uno de ellos corriendo desde atrás de mitad de cancha y le cometieron una infracción que derivó en penal para el 1 a 0 parcial.

Resumen Argentina vs Croacia

En la final, ante Francia, anuló por completo al ‘5′ rival, Aurélien Tchouaméni, con una marca férrea durante casi todo el encuentro. De esta manera, evitó la salida limpia del combinado galo. Además, participó en la jugada del gol de Ángel Di María para el 2 a 0 parcial, primero presionando a Dayot Upamecano cerca de la mitad de la cancha para recuperar la pelota y salir rápido de contra. Luego, recibió un pase de Lionel Messi y, de primera, se la entregó en profundidad a Alexis Mac Allister para que el ex Boca asista a ‘Fideo’.

Luego de su excelente Copa del Mundo, Julián fue uno de los futbolistas que más se revalorizaron. Su valor de mercado según Transfermarkt ahora asciende a 32 millones de euros (60% más que al comienzo del Mundial). Sin embargo, su “cotización real” posiblemente exceda por mucho ese monto. Y para su entrenador, el español Guardiola, Álvarez no tiene precio: lo considera un diamante en bruto, al que pule partido a partido desde que llegó de River, hace menos de seis meses.

