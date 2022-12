Todos los números de Lionel Scaloni en la selección argentina, tras la obtención del Mundial Qatar 2022

escuchar

Lionel Scaloni sorprendió a propios y extraños con su mandato en la selección argentina. Y no se trata de haber creído o no en su proyecto o en sus capacidades para sacar adelante un grupo que, psicológicamente, estaba quebrado. Es algo concreto, verídico, que se entendía desde su falta de experiencia, por lo menos en cuanto a equipos dirigidos o en cuanto a trayectoria desde que se recibió como director técnico. Incluso, cuando en la previa de la final se le consultó sobre las críticas que había recibido por su falta de experiencia al momento de asumir en 2018, Scaloni comentó: “Me parecían normales y aún hoy me siguen pareciendo así. Todo lo que puede pasar se magnifica si sos el entrenador de la selección argentina”.

Pero el nacido en Pujato, Santa Fe, llegó para callar bocas. Siempre desde el respeto y el trabajo, sin creerse más que nadie y entendiendo que para lograr cosas grandes hay que luchar con todas las fuerzas desde el primer hasta el último minuto. Y lo hizo. Se repuso de un primer golpe duro -derrota ante Arabia Saudita en la primera fecha del Mundial- y se convirtió, sin ningún tipo de dudas, en el mejor estratega de la Copa del Mundo, cita en la que levantó el trofeo luego de un llanto desconsolado al derrotar a Francia mediante la tanda de penales tras igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario.

El llanto de Lionel Scaloni

Alguna vez alguien dijo: “Los mejores no son los mejores, solo son los más vistos”. Nunca mejor dicho. Hoy, con el diario del lunes y con el título bajo el brazo, quedó demostrado que no había que buscar al técnico con más experiencia o con más títulos conseguidos para comandar el barco de la selección argentina. Todo lo contrario. Scaloni, sin tener nada de eso, demostró ser de los mejores. Con trabajo, inteligencia y un manejo de grupo notable, que le permitió sacar lo mejor de cada uno de sus dirigidos, ganó tres títulos en estos más de cuatro años: Copa América, Finalíssima y Copa del Mundo. Nada mal para un “inexperto”.

Con un largo recorrido como jugador en selecciones juveniles y también en la mayor (con participación en el Mundial de Alemania 2006), Scaloni se graduó de entrenador en España. Allí dirigió a un club de infantiles y luego se sumó al cuerpo técnico de su compatriota Jorge Sampaoli, primero en Sevilla y luego en la selección mayor. Sampaoli fue despedido tras la eliminación de la Argentina en los octavos de final del Mundial 2018, pero Scaloni permaneció en las selecciones juveniles.

Lionel Scaloni y Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, en el que la Argentina decepcionó Fernando Massobrio - Archivo

Al poco tiempo, el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, le solicitó que asumiera como interino de la mayor para una serie de amistosos. Llevó como asistentes a sus excompañeros de equipo Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. Juntos comenzaron un proyecto de renovación e inyectaron un soplo de aire fresco muy necesario en el vestuario después de las derrotas en las finales de la Copa del Mundo de 2014 y las Copa América 2015 y 2016.

“Desde el primer día que asumimos nuestra idea era que la selección argentina sea de todos. Darle la posibilidad a cualquier futbolista argentino de ponerse la camiseta. A lo largo de estos cuatro años lo hicimos”, aseguró en una de sus tantas conferencias de prensa a lo largo del Mundial. Esa fue la premisa principal del proyecto comandado por el DT Campeón del Mundo en Qatar 2022. Desde juveniles hasta la mayor, con decenas de jugadores vistiendo la camiseta albiceleste desde que comenzó su mandato. Cada uno que demostró buen nivel, tuvo la posibilidad de integrarse al plantel en alguna convocatoria. Y nadie decepcionó.

Scaloni logró armar un grupo que, con el paso del tiempo, formó una conexión especial con los hinchas como pocas veces se vio. “Sumamos un grupo espectacular que se mata por la camiseta y se brinda al máximo, juegue quien juegue. La bisagra de todo esto fue seguir confiando en un proyecto y en un grupo de jugadores que nos iban a dar una alegría. Dejamos bien parado al escudo y a la gente. Eso se cumplió”, comentó en la conferencia de prensa previa al partido más importante de su vida. Y lo mejor estaba por llegar.

Scaloni planea, los jugadores ejecutan; todos confían en lo que dice el entrenador de la selección Thanassis Stavrakis - AP

En la final, al igual que en toda la Copa, otra vez volvió a sorprender con su estrategia. Esta vez fue por la inclusión de Ángel Di María en el equipo titular, cuando se preveía una línea de cinco defensores con Lisandro Martínez en la zaga central junto a Nicolás Otamendi y Cristian ‘Cuti’ Romero. Incluso, en el comienzo del partido el asombro fue aún mayor cuando se lo vio a ‘Fideo’ en el sector izquierdo. Sin embargo, como en casi todo el torneo, el DT pujatense dio en la tecla. El futbolista de Juventus, que se había perdido la final del Mundial de Brasil 2014, tuvo su revancha. Convirtió un gol y fue el mejor del partido hasta su salida en el minuto 63′.

Todos los números de Lionel Scaloni en la selección

El entrenador más joven de Qatar 2022, consiguió la tercera Copa del Mundo para la selección argentina e igualó lo hecho por César Luis Menotti en 1978 y Carlos Salvador Bilardo en 1986. A los 44 años y en su primera experiencia como director técnico en un certamen ecuménico, Scaloni cortó una racha de 36 años sin alzar el trofeo más importante. Y siendo determinante. Porque más allá de que sus palabras siempre magnifican lo hecho por los jugadores -entendible, porque son los actores principales de esta película-, él fue fundamental con sus decisiones tácticas en la previa y también durante cada partido. Formó un equipo camaleónico, capaz de adaptarse a la perfección a cualquier rival que se le presentó a lo largo del torneo.

57 partidos dirigidos, 37 ganados, 15 empatados y solo 5 perdidos. 113 goles a favor y 35 en contra. Tres títulos. Números de júbilo, que denotan lo hecho por este plantel que comenzó a estar bajo el mandato de Scaloni en septiembre de 2018. En el medio, además de los títulos, el entrenador también encabezó la mayor racha invicta de la historia del combinado nacional con 36 partidos sin conocer la derrota, logro que se cortó en el debut de Qatar 2022 con la caída por 2 a 1 ante Arabia Saudita.

Se reinventó cuando las papas quemaban. Siempre estuvo preparado para el golpe, porque tenía en claro que en algún momento iba a llegar. Y había que demostrar que el equipo podía levantarse. Cambió el esquema en varios partidos en alusión a las fortalezas del rival de turno y logró levantar el trofeo más preciado. Triunfo merecido. Justicia, es que existe, divina. Por la críticas que sufrió, por los obstáculos que superó y por las capacidades que demostró.