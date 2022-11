Cuándo vuelve a jugar la Argentina en el Mundial 2022: día, horario y TV

escuchar

La Argentina consiguió un triunfo formidable ante México, por la segunda fecha del grupo C, ante México, al que venció 2 a 0 con sendos golazos de Lionel Messi y de Enzo Fernández y se acomodó con muy buenas posibilidades de cara a los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. No tan formidable por las formas, pero sí por haber sacado adelante un partido complicado en el que el Tri dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino no fue un escollo fácil de superar. El próximo miércoles, la selección albiceleste definirá su suerte, ante Polonia en el cierre de la zona.

El siguiente compromiso del equipo nacional tendrá lugar a las 16, también en el último partido de la jornada, por lo que de nuevo ingresará al campo de juego conociendo el resultado de los otros integrantes del grupo. En la previa se verán las caras Polonia y México, justamente. Pero ahora la Argentina respira aliviada, depende de sí misma para avanzar a la próxima instancia. Aunque los cuatro miembros de la zona tienen chances de seguir con vida en el torneo.

Los hinchas argentinos armaron una fiesta en el Estadio Icónico Lusail, en Doha Aníbal Greco - LA NACIÓN

La albiceleste no tuvo el desempeño que parecían indicar los papeles, en la previa: cayó sorpresivamente ante Arabia Saudita por 2 a 1 en el debut mundialista, en el que fue el primer cimbronazo del Mundial (la primera caída de una potencia, luego le tocó la misma suerte a Alemania), mientras que con México también le costó. Sin embargo, a los 64′ apareció Lionel Messi, su capitán y figura, para sacarse la presión y empezar a abrir el partido. De zurda, con su pierna más hábil, Leo frotó la lámpara para reencarnar la ilusión argentina en la gran cita del fútbol.

Enzo Fernández, el ex River que se metió prácticamente por la ventana de la lista, aseguró la victoria con un golazo de media distancia, a los 87′ y previa bicicleta. Una definición exquisita que permitió aplacar el sufrimiento que significaron los primeros días del Mundial para la Argentina. Así, Polonia, actual líder, es el faro ineludible y la selección llegará con este plus: el ánimo en alza.

El próximo encuentro crucial de la Argentina se verá por todos los canales que tienen derechos de transmisión en el país: TV Pública, DeporTV, TyC Sports y DSports. Por streaming se puede seguir al equipo en vivo por Cont.ar, TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles siendo suscriptores.

Fixture y posiciones del grupo C

