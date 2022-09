Cuándo vuelve a jugar la selección argentina antes del Mundial Qatar 2022

La selección argentina derrotó 3-0 a Jamaica en Nueva Jersey, en el cierre de la última gira preparatoria antes del Mundial Qatar 2022. Los goles fueron convertidos por Lionel Messi -que ingresó en el complemento- en dos oportunidades, y por Julián Álvarez. De esta manera, la Argentina cerró su travesía por Estados Unidos con dos victorias por el mismo resultado (la anterior fue ante Honduras, también con doblete del ‘10′) y deberá esperar a noviembre, ya con lista definida, para afrontar su último compromiso de preparación ante Emiratos Árabes.

La gira por Estados Unidos no solo sirvió para que algunos jugadores como Thiago Almada y Enzo Fernández puedan debutar con la camiseta albiceleste, sino también para dejar asentado lo que se viene mostrando desde hace mucho tiempo: la Argentina vive un momento esplendoroso. Juega con tranquilidad, con confianza. Los jugadores se muestran seguros de lo que pueden ofrecer y las ganas se contagian sea quién sea el rival. No importa si son partidos oficiales o amistosos.

La selección alcanzó un invicto de 35 partidos y, con 24 triunfos y 11 empates en ese proceso, igualó a dos rachas históricas: la de España entre 2007-2009 y la de Brasil entre 1993-1996 (campeón del mundo en ese proceso). Solo queda la de Italia de 2018-2021 con 37, la más extensa hasta el momento.

La selección argentina no pierde desde la semifinal de la Copa América 2019 ante Brasil Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

En cuanto al armado del plantel y luego de estos partidos, está claro que algunos futbolistas se ganaron un lugar en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo. Alejandro ‘Papu’ Gómez parece haber sacado pasaje directo al Aeropuerto Internacional Hamad de Doha. Jugó un partido de alto nivel ante Honduras y le ofreció al cuerpo técnico una alternativa con la que no contaba: la profundidad en la banda izquierda. Por otro lado, Enzo Fernández dejó destellos de lo que puede brindarle al equipo, fue elogiado por sus compañeros e incluso se vuelve a Portugal con una asistencia a Messi en su bolsillo para sentenciar el primer encuentro.

La decisión final no será sencilla. Scaloni deberá elegir a 26 representantes y, por lo tanto, más de uno que haya formado parte de este proceso se quedará a las puertas de Qatar. Nicolás Tagliafico habló al respecto y dejó en claro que el entrenador confesó la dificultad de la elección del plantel: “Estamos bien, con ganas de que llegue el momento del Mundial. Pero ahora viene el momento en el cual el entrenador debe resolver el tema de la lista final”, manifestó el actual defensor de Olympique de Lyon. “Scaloni nos dijo que será difícil la elección porque no hemos sido 24, 25 en cada convocatoria. Somos 30 ó 32 que estamos rindiendo en un nivel muy parejo. Aquel que no integre la lista será una injusticia, porque el equipo está en un muy buen nivel”, expresó.

Lionel Scaloni no tendrá una tarea sencilla al momento de armar el plantel para el Mundial Captura de pantalla

Cuándo vuelve a jugar la Argentina

El combinado nacional afrontará un último partido amistoso antes de su debut en la Copa del Mundo. Será ante Emiratos Árabes el 16 de noviembre en Abu Dabi (seis días antes del partido ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C), en un enfrentamiento que corresponde a un compromiso comercial, por lo que se estima que incluso puede durar menos de 90 minutos. Para esa altura ya se conocerán a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial (el 10 de noviembre es la fecha límite para presentar ante la FIFA la lista de convocados).

La agenda de la Argentina en Qatar 2022: días y horarios

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Además, en caso de clasificar a octavos de final, deberá enfrentar a un equipo del Grupo D, integrado por Francia, Dinamarca, Australia y Túnez.