Cuándo vuelve a jugar la selección argentina, tras la victoria ante Honduras

La selección argentina goleó a Honduras por 3-0 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, en un amistoso que sirvió como preparación para el Mundial Qatar 2022. De esta manera, alargó su racha de partidos invicta a 34 y gana confianza de cara a los compromisos venideros. El próximo encuentro será ante Jamaica el martes, también a las 21, en Nueva Jersey.

En la clasificación de la Concacaf, los jamaiquinos terminaron en el sexto lugar con 11 unidades gracias a dos victorias ante Honduras, cinco pardas y siete caídas, por lo que no accedieron a Qatar 2022.

La Argentina y Jamaica se enfrentaron tres veces, con victoria de la albiceleste en todas las ocasiones: Copa del Mundo 1998 (5-0), Copa Lotería de la Provincia en 2010 (2-1) y por último en la Copa América de Chile 2015, en un partido que terminó 1-0 con gol de Gonzalo Higuaín.

La Argentina vs. Jamaica: lo que hay que saber

Día : Martes 27 de septiembre.

: Martes 27 de septiembre. Horario : 21 (hora argentina).

: 21 (hora argentina). TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Para los encuentros ante los combinados centroamericanos Scaloni convocó a los arqueros Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli; los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Facundo Medina, Cristian Romero, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña; los volantes Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alejandro Gómez, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Alexis Mac Allister y Ángel Di María; y los delanteros Paulo Dybala, Ángel Correa, Lionel Messi, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Una de las buenas noticias para Scaloni de cara al cierre de la gira preparatoria por Estados Unidos es la llegada de Cristian ‘Cuti’ Romero, que no pudo estar presente ante Honduras por no tener la VISA para ingresar al país. El defensor cordobés de 24 años resolvió los inconvenientes migratorios que se le habían presentado y estará a disposición del entrenador. El actual jugador de Tottenham no había podido realizar los trámites requeridos para entrar a EEUU debido a que, cuando quiso hacerlos, en el Reino Unido se había decretado duelo por diez días a raíz de la muerte de la Reina Isabel II. La misma situación atravesó Lisandro Martínez, aunque el entrerriano que actúa en Manchester United pudo solucionar el problema con anterioridad y fue titular ante la ‘H’.