Los números de Lionel Messi vs. selecciones de Concacaf, en la previa de los amistosos de la Argentina ante Honduras y Jamaica

Este viernes 23 de septiembre a las 21 (hora argentina), la selección se medirá con Honduras en el estadio Hard Rock Café -pertenece a Miami Dolphins- de Miami con transmisión en vivo de TyC Sports. La ‘Hache’ no jugará la Copa del Mundo porque se ubicó última en las Eliminatorias de la Concacaf, donde sumó cuatro puntos gracias a sendos empates. Perdió los diez partidos restantes y no ganó ninguno. En el cierre de la gira por Estados Unidos, el 27, el rival a vencer será Jamaica en Nueva York, también a las 21. En la clasificación de Concacaf, los jamaiquinos terminaron en el sexto lugar con 11 unidades gracias a dos victorias ante Honduras, cinco pardas y siete caídas, por lo que no accedieron al Mundial Qatar 2022.

Lionel Scaloni pondrá desde el arranque a la mayoría de sus jugadores titulares para el partido ante los hondureños, por lo que Lionel Messi será titular. Será la décimo séptima vez que el astro argentino enfrente a una selección de la Concacaf. El saldo es sumamente positivo, con 13 victorias, tres empates y ninguna derrota. Además, convirtió 14 goles, con un promedio de 0.875 por encuentro.

Su último partido ante una selección de Concacaf fue el 7 de junio de 2019 ante Nicaragua, en el noveno compromiso de Scaloni al mando del plantel (el tercero luego de que Claudio ‘Chiqui’ Tapia confirmara su continuidad tras estar algunos meses como interino). Ese encuentro terminó con victoria 5-1 para el combinado albiceleste con dos goles de Leo (Lautaro Martínez también anotó dos, y el restante lo hizo Roberto ‘Tucu’ Pereyra).

En cuanto a los rivales de esta fecha FIFA, será el segundo compromiso del delantero de París Saint Germain (PSG) frente a ellos. En los duelos anteriores no logró convertir goles, aunque en ambas ocasiones ganó la Argentina por 1-0 (Gonzalo Higuaín fue el autor de los tantos en los dos partidos, frente a Jamaica en 2015 y ante Honduras en 2016).

Lionel Messi ya sabe lo que es convertirle a selecciones de Concacaf, lo hizo en 14 oportunidades Mauro Alfieri

Todos los partidos de Lionel Messi contra selecciones de Concacaf

vs. México - Octavos de final del Mundial Alemania 2006 - Victoria 2-1 - No convirtió goles.

- Grupo C de la Copa América 2007 - Victoria 4-1 - No convirtió goles. vs. México - Semifinales Copa América 2007 - Victoria 3-0 - Convirtió un gol.

vs. México - Amistoso internacional - 5 de junio de 2008 - Victoria 4-1 - Convirtió un gol.

vs. Honduras - Amistoso internacional - 4 de junio de 2016 - Victoria 1-0 - No convirtió goles.

