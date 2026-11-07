Deportes Concepción venció 2-0 a Everton de Viña del Mar, por la Primera División Chile

En un encuentro disputado el 7 de noviembre de 2026 a las 17.30 en el Estadio Sausalito, Deportes Concepción logró un valioso triunfo por 2-0 frente a Everton de Viña del Mar, bajo el arbitraje de Nicolás Gamboa. El partido, correspondiente a la jornada 27 de la Primera División Chile, se mantuvo equilibrado durante gran parte de su desarrollo hasta que la efectividad visitante terminó por inclinar la balanza en el tramo final del cotejo.

La intensidad creció en la segunda mitad, donde las modificaciones tácticas resultaron determinantes. A los 72 minutos, Aldrix, Jara marcó el primer gol tras asistencia de Joaquín, Larrivey, abriendo el marcador para la visita. Posteriormente, a los 84 minutos, Jorge, Henríquez sentenció el 2-0 definitivo tras una asistencia de Ethan, Espinoza. Cabe destacar que el entrenador de Deportes Concepción fue clave con sus cambios, incluyendo el ingreso goleador de Aldrix, Jara por Matías, Cavalleri a los 53 minutos.

Disciplina y juego físico

El trámite fue friccionado, acumulando varias amonestaciones que reflejaron la tensión del duelo. Por el lado de Everton de Viña del Mar, vieron la tarjeta amarilla Lucas, Soto (66'), Alan, Medina (87') y Bastián, Tapia (94'). En tanto, en Deportes Concepción, fueron amonestados Ariel, Cáceres (27'), Misael, Dávila (34') y Yonatan, Rodríguez (63').

Gestión de banquillo

Ambos cuerpos técnicos apostaron por refrescar sus piezas en momentos críticos. Everton de Viña del Mar realizó múltiples sustituciones en la segunda etapa, destacando el ingreso de Nicolás, Baeza y Lucas, Soto a los 56 minutos, seguidos por Cristian, Palacios, Gustavo, Charrupí y Bastián, Tapia más tarde, en un intento por revertir el resultado que finalmente no dio frutos ante un Deportes Concepción bien plantado defensivamente.