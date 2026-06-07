Ecuador venció por 3-0 a Guatemala, en un amistoso internacional

En un encuentro disputado el 7 de junio de 2026 a las 17.15 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, el seleccionado de Ecuador superó con contundencia a Guatemala. El compromiso fue dirigido por el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava.

Desarrollo del juego y goles

El dominio ecuatoriano se tradujo en el marcador gracias a tres conquistas. A los 19 minutos, Jordy Caicedo marcó el primer gol tras convertir un tiro penal. Ya en la segunda mitad, el equipo amplió la diferencia: a los 73 minutos, Nilson Angulo anotó el segundo tanto, mientras que, a los 78 minutos, Pervis Estupiñán sentenció el 3-0 definitivo. En cuanto a lo táctico, Ecuador presentó una formación 3-4-1-2 frente al esquema 5-4-1 propuesto por el conjunto guatemalteco.

Cambios y disciplina

Ambos cuerpos técnicos aprovecharon el amistoso para rotar sus piezas. Destacó la constante actividad en los bancos de suplentes, con ingresos clave en el complemento, como el de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata para el equipo local. En el apartado disciplinario, el partido contó con varias amonestaciones:

José Morales (Guatemala) fue amonestado a los 17 minutos.

(Guatemala) fue amonestado a los 17 minutos. Jackson Porozo (Ecuador) recibió la tarjeta amarilla a los 32 minutos.

(Ecuador) recibió la tarjeta amarilla a los 32 minutos. Alan Franco (Ecuador) fue amonestado a los 43 minutos.

(Ecuador) fue amonestado a los 43 minutos. Pedro Vite (Ecuador) recibió la amonestación a los 55 minutos.

Análisis estadístico

La superioridad de Ecuador se vio reflejada en la posesión de la pelota, alcanzando un 66,4% contra el 33,6% de Guatemala. Además, el conjunto local demostró mayor ambición ofensiva al registrar 18 tiros totales, 6 de ellos con destino a puerta, frente a un rival que apenas logró aproximarse al arco. La solidez defensiva ecuatoriana y la efectividad en ataque cerraron una jornada redonda para el equipo dirigido técnicamente para este duelo.