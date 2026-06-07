Ecuador venció por 3-0 a Guatemala, en un amistoso internacional

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ecuador se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen amistoso internacional 2026; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
En un encuentro disputado el 7 de junio de 2026 a las 17.15 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, el seleccionado de Ecuador superó con contundencia a Guatemala. El compromiso fue dirigido por el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava.
Desarrollo del juego y goles
El dominio ecuatoriano se tradujo en el marcador gracias a tres conquistas. A los 19 minutos, Jordy Caicedo marcó el primer gol tras convertir un tiro penal. Ya en la segunda mitad, el equipo amplió la diferencia: a los 73 minutos, Nilson Angulo anotó el segundo tanto, mientras que, a los 78 minutos, Pervis Estupiñán sentenció el 3-0 definitivo. En cuanto a lo táctico, Ecuador presentó una formación 3-4-1-2 frente al esquema 5-4-1 propuesto por el conjunto guatemalteco.
Cambios y disciplina
Ambos cuerpos técnicos aprovecharon el amistoso para rotar sus piezas. Destacó la constante actividad en los bancos de suplentes, con ingresos clave en el complemento, como el de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata para el equipo local. En el apartado disciplinario, el partido contó con varias amonestaciones:
- José Morales (Guatemala) fue amonestado a los 17 minutos.
- Jackson Porozo (Ecuador) recibió la tarjeta amarilla a los 32 minutos.
- Alan Franco (Ecuador) fue amonestado a los 43 minutos.
- Pedro Vite (Ecuador) recibió la amonestación a los 55 minutos.
Análisis estadístico
La superioridad de Ecuador se vio reflejada en la posesión de la pelota, alcanzando un 66,4% contra el 33,6% de Guatemala. Además, el conjunto local demostró mayor ambición ofensiva al registrar 18 tiros totales, 6 de ellos con destino a puerta, frente a un rival que apenas logró aproximarse al arco. La solidez defensiva ecuatoriana y la efectividad en ataque cerraron una jornada redonda para el equipo dirigido técnicamente para este duelo.
Otras noticias de Seleccion Ecuador
"Muy flaquito y piernas largas". De un barrio peligroso al Mundial: el defensor que convenció a Beccacece y quiere ser un ejemplo
La Tri tiene sus elegidos. Ecuador hace oficial su lista de convocados para el Mundial 2026 y ya se empieza a concentrar en EE.UU.
"La Generación Dorada". Beccacece ya eligió: Ecuador presentó la lista con tres grandes estrellas y otros tres del fútbol argentino
- 1
Lionel Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores en el 2-0 de Argentina a Honduras y uno pelea por un lugar
- 2
Messi movilizó Texas y dejó señales positivas rumbo al Mundial
- 3
Sigue el dominio de Kimi Antonelli: ganó el Gran Premio de Mónaco y sumó su quinta victoria consecutiva
- 4
Primer partido de la selección argentina en el Mundial 2026: cuándo es y contra quién juega