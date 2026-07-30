Jongkuch Mach: el adolescente australiano de 2m29 que encendió las alarmas de la NBA

Se pone nervioso en las entrevistas, su incomodidad es evidente. Pero mantiene el respeto y la paciencia. Por momentos se dispersa, pero quienes lo conocen aseguran que es un característica de su edad. Sonríe ante los halagos, se pone algo más serio cuando le hablan de su futuro y se toma con calma aquello de que su horizonte lo perfila como una estrella. Apenas tiene 18 años y el mundo del básquetbol posó sus ojos en él. Jongkuch Mach es un gigante australiano-sudanés, que desde sus 2m29 se mueve dentro de una cancha como si midiera 40 centímetros menos.

Sus raíces pertenecen a la tribu Dinka, afincada en Sudán del Sur, en la orilla del Nilo. Es la etnia de personas con la medida de estatura más alta del mundo, entre 1m82 y 1m90 para los hombres. La tribu, la más numerosa en el país africano, mantiene formas antiquísimas de agricultura y cría de ganado, pero Mach no creció entre vacas ni cultivó la tierra, ya que sus padres emigraron a Australia y él nació en Perth, en la costa oeste del enorme país oceánico.

Jongkuch Mach logró aumentar casi 20 kilos en el último año. Instagram

Sus mamá Aluet y su papá Abraham tuvieron un largo recorrido antes de llegar a Australia. La familia se mudó de Sudán del Sur a Kenia y luego a Perth. Ahí es cuando comenzaron a ver que el pequeño Jongkuch iba a continuar con la línea paterna, ya que su papá mide 2m3 y su abuelo medía 2m13 metros. El niño se pasaba todo el día con la pelota, pero la de fútbol. El básquetbol no estaba en su radar. A los 14 años, cuando ya medía 1,93 metro, comenzó a picar un balón naranja y advirtió que tenía talento.

Para entonces no había practicado ningún deporte de manera formal, más allá de las peleas con sus seis hermanos. En el básquetbol rápidamente destacó en las ligas juveniles y esa evolución significó que tres universidades estadounidenses aparecieran con ofertas tentadoras: la Universidad Estatal de Louisiana, la Universidad de Colorado y la de Santa Clara. “Para ser sincero, me obligaron a jugar porque era alto. Pero ahora me encanta este deporte; la paso genial jugando”, contó Jongkuch en Sydney Morning Herald.

Sin embargo no apuró los procesos: Mach es miembro del programa Centro de Excelencia (CoE) del Instituto Australiano del Deporte, en Camberra, que compite en la NBL1, la segunda división del básquetbol australiano. Es un programa diseñado para cultivar el mejor talento joven de Australia, y durante la temporada se entrena cinco días a la semana antes de jugar partidos los fines de semana contra jugadores mayores, más fuertes y con más experiencia.

Jongkuch Mach, jugador australiano de 18 años mide 229 metros, tiene un talento de un jugador con 40 centímetros menos. @jongkuchmach1

Robbie McKinlay fue el primero que comenzó a formar al gigante australiano, y cayó en buenas manos porque este especialista entrenó a algunos de los mejores jóvenes talentos del básquetbol australiano, incluido Josh Giddey, que se destaca en los Chicago Bulls. “Además de sus dotes físicas es un chico estupendo, muy trabajador y, obviamente, la persona más alta que he visto en mi vida”, dijo el entrenador McKinlay.

Mach terminó sus estudios de bachillerato, lo que le permite centrarse en el básquetbol y poder desarrollar sus músculos, ya que es muy alto y demasiado delgado. Se calcula que ganó 18 kilos en el último año, gracias a levantar pesas cuatro veces por semana y a ir con frecuencia al comedor universitario. “Cuando llegué aquí (a CoE) pesaba 73 kilos, pero ahora peso 91 kilos, y todo se debe a la alimentación. Voy al comedor y como todo lo que puedo. Intento comer algo entre las sesiones de entrenamiento y las comidas, estoy comiendo mucho más de lo normal: pollo, arroz, damascos, leche con chocolate, incluso barritas de proteínas; lo que sea, lo que pueda”, contó Mach.

Ahora, está bajo las órdenes de Solomon Dech que contó: “Tiene ofertas de LSU, Santa Clara, South Carolina, Colorado, Washington State, entre otras. Sus posibilidades son brutales”. Su sueño es jugar en la NBA y su ídolo Victor Wembanyama, el gigante francés de 2m24 que juega en San Antonio Spurs. “Siempre me fijo en él. Para ser honesto, yo soy más alto que él, pero él es gigante. Juntos seríamos imparables”, dijo Mach, al que ya sitúan alto en el Draft de la NBA de 2028.

Mach es tan solo 3 centímetros más bajo que los dos jugadores más altos en la historia de la NBA —Gheorghe Mureșan y Manute Bol, ambos 2m31— y más alto que el australiano Rocco Zikarsky (2m21), seleccionado en el Draft de la NBA de 2025, fue seleccionado por Chicago Bulls y traspasado a Minnesota.

Recibe provocaciones de los jugadores rivales, pero Mach nunca reacciona; simplemente sonríe y bloquea la pelota y los entrenadores que trabajan con él creen que el potencial de este joven es ilimitado. “Quiero estar en San Antonio, jugando con Victor Wembanyama”, dijo en más de una oportunidad Jongkuch Mach.

Jongkuch Mach will suit up for his second NBA Academy Games after strong two-way paint impact in Treviso for the adidas Eurocamp champion NBL Next Stars.



Brings a motor and outlier anthro measurements at 7’6 ¾" in shoes, 197 lbs with a 7’8” wingspan and 9’11 ¾" standing reach. pic.twitter.com/ePPVvRBYju — Jon Chepkevich (@JonChep) July 14, 2026

A corto plazo, Mach continuará su desarrollo en el Centro de Excelencia, en Australia, donde un enfoque metódico y a largo plazo podrán guiar tanto su crecimiento físico como su progreso en la cancha. Le queda un semestre en el programa, tras el que se iniciarán conversaciones más profundas sobre su futuro. Aunque desde los Estados Unidos ya lo tengan bajo el radar.

Sólo hace falta revisar la redes sociales para comprender mejor el fenómeno Mach. “Con una estatura asombrosa, el pivote australiano podría ser la promesa más interesante del mundo en la actualidad. Mach, de una estatura desmesurada, es extremadamente ágil para un jugador de su tamaño, capaz de subir por la cancha con facilidad y volcar la pelota sin saltar”, escribió en X el analista del Draft de la NBA, Nick Kalinowski. Más claro imposible.