El divertido cruce entre el streamer Momo y Lionel Messi luego de que el VAR le anulara un gol a Argentina

Una curiosa situación se dio en el estadio Lusail durante la derrota de Argentina ante Arabia Saudita por el Mundial 2022. Luego de uno de los goles anulados por offside, el influencer Momo, que observó el primer tiempo desde el campo de juego, recibió un gesto de Lionel Messi. Después de ver al streamer gritar muy alocado el tanto que finalmente fue anulado, el futbolista le devolvió una sonrisa, según contó el mismo Momo en Twitter.

El comienzo de la Copa del Mundo fue muy movido para el equipo de Lionel Scaloni. Durante el primer tiempo, la Argentina se fue 1-0 arriba por un penal a Leandro Paredes que marcó el VAR y luego ratificó el árbitro Slavko Vincic en segunda instancia. Desde los doce pasos, Messi abrió el marcador y el equipo consiguió rápidamente el tanto que necesitaba para jugar con más tranquilidad.

Más allá de ese primer gol y que el marcador terminó 1-0 tras la primera mitad, hubo más de una jugada que terminó dentro del arco de Arabia Saudita. Messi y Lautaro Martínez convirtieron más tantos, pero en todas las ocasiones fueron anulados por offside.

El primero de ellos fue justamente el que marcó el capitán de la selección argentina. Luego de un pase filtrado de Alejandro “Papu” Gómez, el jugador del PSG se fue mano a mano contra el arquero Mohammed Al Owais y definió suave para lo que era el 2-0.

Como en muchas ocasiones donde se anulan goles por posición adelantada, los hinchas que ven el partido desde la cancha a veces tardan en darse cuenta de que la jugada no es válida. Esto fue lo que ocurrió con Gerónimo Benavidez, más conocido en redes sociales como Momo.

Por su rol como comunicador oficial de la selección, el streamer vivió el encuentro muy cerca de los futbolistas y protagonizó este particular momento. Después del gol anulado de Messi, Momo gritó de manera efusiva y el capitán de la albiceleste se percató de esta situación. Fue el propio protagonista de la escena quien lo relató en Twitter: “Messi me vio gritando como enfermo por el gol anulado y me sonrió. Casi me muero”.

El tuit de Momo sobre su anécdota con Lionel Messi

A partir de su comentario, rápidamente se generaron miles de interacciones en la plataforma. Mientras que muchos se tomaron la situación con humor y se rieron de lo ocurrido, otros le pidieron al joven que disfrute del encuentro y que no esté tan pendiente de las redes durante el desarrollo del mismo.

El streamer estuvo presente en el estadio con un propósito muy particular: ser la voz de la selección argentina en el estadio Lusail y durante el resto del torneo. Momo fue uno de los seleccionados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para acompañar al equipo de Scaloni.

Momo presentó a los jugadores de la selección argentina

Luego de un exigente proceso de evaluación, fue designado no solo para presentar al equipo durante los partidos, sino también para arengar a los hinchas argentinos en la tribuna. Para esta labor, el influencer aclaró que utiliza un estilo consensuado con las exigencias de AFA y FIFA y no tan similar a lo que hace en su canal de Twitch.

