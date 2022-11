Llegó al Mundial de Qatar, lo confundieron con Maluma y le hicieron una pregunta que lo dejó sin palabras

escuchar

El streamer argentino Coscu arribó a Qatar para seguir el Mundial de fútbol y transmitirlo a sus seguidores, pero ni bien llegó se encontró con dos situaciones que lo dejaron verdaderamente sorprendido. Según contó a través de un video que publicó en sus historia de Instagram, en primer lugar, unas tres jóvenes asiáticas lo confundieron con Maluma. Y en segundo lugar, un ciudadano de Qatar le hizo una consulta que lo dejó sin palabras.

“Recién llegamos a las acreditaciones (para el Mundial) y tres asiáticas me pidieron una foto y me dijeron si era Maluma. Me confundieron con Maluma”, contó el streamer y cantante, entre risas en una de sus historias de Instagram. Y poco después de narrar esa extraña situación, reveló otra rareza: “Un qatarí, en la parte de las acreditaciones me preguntó si Cristiano (Ronaldo) jugaba para la Argentina este año”. Para resumir ambas experiencias, Coscu remató: “Están pasando cosas que no tienen sentido”.

Tres jóvenes asiáticas confundieron a Coscu con Maluma en Qatar Twitter / @martinp

Un influencer en problemas: “Creí que me moría”

Coscu, sin embargo, no fue el único influencer que llegó a Qatar. El Chapu Martínez ya está allá para alentar a la selección argentina. Pero, lo que creía que iba a hacer una buena experiencia, se convirtió en una pesadilla. Durante la Fan Fest, el evento que reúne a hinchas, sufrió un mal momento. Es que la cantidad de personas desbordó al personal de seguridad, que decidió intervenir y se generó una avalancha. “Lo que era la fiesta del fútbol pasó a ser para mí la pesadilla del fútbol. No estuvo para nada bueno, la pasé muy mal. Tuve mucho miedo. Demasiado picante la cosa”, se sinceró. En esa misma línea, describió que el problema fue causado por la organización del evento y por lo que hicieron los efectivos de seguridad que se acercaron a disipar la multitud: “En un momento hubo tantos golpes que empezamos a caernos todos. Tuve mucho miedo de verdad porque nos estábamos por morir aplastados. Yo me caí y se me caía la gente encima, nadie me agarraba. Casi pierdo la vida de verdad, no lo estoy diciendo en chiste”.

El fuerte testimonio de Chapu Martínez sobre la situación que vivió en el Fan Fest

