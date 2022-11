El inesperado momento “modo hincha argentino” del embajador norteamericano Marc Stanley: “Ya estoy listo”

escuchar

Faltan apenas dos días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y el furor por el esperado torneo se siente en cada rincón del planeta. En este contexto, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, compartió un divertido video de cómo vive las horas previas al gran debut del seleccionado nacional ante Arabia Saudita del próximo martes.

En el video publicado este viernes, se ve al embajador trabajando en su despacho hasta que se percata de un ruido en el edificio. Ante su curiosidad, se levanta y se dirige a la puerta para escuchar mejor lo que claramente parece un cántico de cancha.

Al abrir la puerta de de su despacho, efectivamente aparecen sus colaboradores vestidos como hinchas de la selección cantando “Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, a ganar... Que esta banda quilombera no te deja, no te deja de alentar...”.

El divertido video del embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley

El fragmento, filmado a modo de sketch teleivisvo, concluye con una de las jóvenes que trabaja con el embajador poniéndole la bandera argentina en los hombros y el hombre sonriendo antes de comenzar a alentar. “¡Ya estoy listo!”, escribió en el posteo.

La publicación cosechos miles de likes en Twitter y en los comentarios se prestó para los memes del hilarante video. Cabe señalar que Marc R. Stanley tendrá su corazón “dividido” en dos: por un lado, la “Albiceleste”, donde se desarrolla como embajador y, por el otro lado, Estados Unidos, que buscará ser una de las revelaciones del Mundial.

El seleccionado argentino debutará en el certamen el próximo martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana ante Arabia Saudita por el grupo C. Mientras, los Estados Unidos hará lo propio el lunes 21 de noviembre a las 16 horas ante Gales por el grupo B.

La embajadora del Reino Unido también se sumó a la fiebre mundialista

Marc R. Stanley no fue el único que aprovechó la fiebre mundialista para mostrar públicamente su entusiasmo frente al toreno. Kirsty Hayes, embajadora del Reino Unido en Argentina, también subió un video en el que demostró su pasión por el fútbol.

En el video se la ve a Kirsty cabecear una pelota antes de responder una serie de preguntas en una especie de ping pong con la canción “Live Is Life”, de Opus, de fondo

El video de la embajadora británica Kirsty Hayes

“¿Por qué estás orgullosa?” es la primera pregunta y ella responde “Soy la única embajadora en Argentina que tiene dos selecciones en el Mundial: Inglaterra, campeona en 1966, y Gales, que vuelve al Mundial después de 64 años”.

Ante la pregunta de por qué está un poco triste, la embajadora respondió que es escocesa y que su selección no clasificó. No obstante, la última pregunta fue: “¿Por qué estás manija?” y la respuesta fue: “Porque justo me toca vivir el Mundial en el país que tiene al mejor jugador del mundo”. La embajadora, claro, se refirió a Lionel Messi, quien aparece en una fotografía celebrando un gol.

En el caso de la embajadora, tendrá tres seleccionados para apoyar. El equipo inglés, una de las potencias del certamen, hará su debut el próximo lunes 21 de noviembre ante Irán por el grupo B.

LA NACION