Mundial 2022. Thomas Hitzlsperger, el único futbolista abiertamente gay de la historia en jugar una Copa del Mundo, decidió no ir a Qatar

escuchar

Una de las múltiples razones por las que el próximo Mundial de Qatar se encuentra sumido en la polémica es la postura que tiene el país organizador con respecto a la homosexualidad, que está prohibida por ley y penada con cárcel. Esa postura fue recientemente profundizada por Khalid Salman, ex futbolista y embajador de la Copa del Mundo, que hace algunas semanas hizo algunas declaraciones que fueron duramente criticadas a nivel mundial: “Sobre todo, hay problemas cuando los niños ven a personas que son gays. Porque entonces aprenderán algo que no es bueno. A sus ojos, ser gay es ‘haram’, y está prohibido”.

La falta de consideración con respecto a los derechos humanos hizo que algunos equipos incluso se involucraran en protestas, como ya lo han hecho Dinamarca, Australia y Alemania, pero eso no ha generado mayores boicots entre las federaciones, ni tampoco un freno en la cobertura mediática “regular” del torneo. Alguien que sí se pronunció al respecto fue el ex futbolista Thomas Hitzlsperger, notable por ser el único jugador mundialista en declararse abiertamente gay, y confesó que no considera congruente con su forma de pensar hacer una cobertura en Medio Oriente

Hitzlsperger (segundo desde la izquierda) defendió los colores de Alemania en el Mundial de 2006, donde hizo de local y finalizó tercero Martin Meissner - AP

El ex mediocampista, que defendió los colores de Alemania en el Mundial de 2006 que su país organizó, dejó duras definiciones acerca de la organización de la actual Copa del Mundo: “Si tuviera la opción de cubrirlo, no lo haría. No siento que sea lo correcto después de las cosas que vi y que dije en público. No podés trabajar para Qatar o la FIFA y luego criticarlos, no tendría sentido”, aseguró al diario inglés The Guardian.

No conforme con eso, Hitzlsperger fue aún más allá al hablar de la “limpieza de imagen” del país durante la campaña mundialista: “Mirá el mundo en que vivimos: lo enfermizo que es haberle permitido a Qatar comprar el derecho de enviar esta imagen al mundo por cuatro semanas, presentándose como algo que no son. No es meramente triste, es enfermizo”.

Hitzlsperger reveló su sexualidad a principios de 2014, pocos meses después de su retiro profesional Archivo

El ex jugador de Aston Villa, Stuttgart y Lazio, entre otros, planteó también que el foco de la culpa debe recaer sobre la FIFA: “La gente critica a Qatar, pero hay que hablar del rol de FIFA, los integrantes del comité ejecutivo que aceptaron el dinero en su momento”, denunció. “Porque si nadie lo hubiera aceptado, Qatar estaría en problemas. Pero la codicia en el negocio del fútbol es inmensa”.

“Hay muchísimo dinero en el medio, y mucha gente que no tiene moral y lo acepta. Después encuentran una agencia de relaciones públicas, les pagan y dan una razón”, continuó, contando luego sobre su experiencia personal. “Yo hablé con el departamento de comunicación de la FIFA. Son gente increíblemente amable y generosa, pero te hacen creer que van a hacer todo lo posible por correr la voz y no lo hacen, así que son inteligentes. Habría sido fácil que [el presidente de la FIFA Gianni] Infantino explicara las mejoras, los cambios y que diga por qué tiene sentido que le den el Mundial a Qatar. Él es lo suficientemente inteligente, pero evita hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser más transparente?”

Hitzlsperger acusó a Infantino de no ser transparente acerca de los motivos por los que Qatar acogerá el Mundial

Hitzlsperger, que reveló su sexualidad a principios de 2014 luego de retirarse en septiembre de 2013, también fue crítico con las actitudes pasivas de las demás federaciones con respecto al conflicto, incluyendo el uso de una cinta de capitán con colores que no se corresponden con la bandera arcoiris: “La idea original era juntar a las federaciones europeas y obtener la mejor idea posible, pero el resultado final termina siendo una cinta de capitán que quizá tenga mucho significado, pero no enoja a nadie. Se convierte en algo genérico, la gente se pregunta qué significa y después sigue con lo suyo. No dispara ningún debate. Por otro lado, sabemos que la bandera arcoiris enoja a la gente. Todo el mundo sabe lo que representa, y a varios en Qatar no les gusta demasiado. Eso es más fuerte”.

Pero el alemán, que hoy tiene 40 años, redobla la apuesta. “La pregunta es ¿por qué no hubo equipos que hayan boicoteado el torneo? Si ni siquiera se pueden poner de acuerdo con la cinta. Hace no mucho tiempo el presidente de la federación alemana y el ministro de interior dijeron que su par qatarí les había asegurado que todo el mundo estaría a salvo. Lo que me hace pensar ¡en qué mundo vivimos para que tenga que garantizar eso!”

Hitzlsperger junto a Jens Lehmann, en un partido de la Copa Confederaciones 2005

Pero el alemán, que hoy tiene 40 años, redobla la apuesta. “La pregunta es ¿por qué no hubo equipos que hayan boicoteado el torneo? Si ni siquiera se pueden poner de acuerdo con la cinta. Hace no mucho tiempo el presidente de la federación alemana y el ministro de interior dijeron que su par qatarí les había asegurado que todo el mundo estaría a salvo. Lo que me hace pensar ¡en qué mundo vivimos para que tenga que garantizar eso!”

LA NACION