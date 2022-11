Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni se desvela por las cargas del equipo y alimenta el ánimo colectivo

escuchar

ABU DHABI.- La terminal de ómnibus de esta ciudad no se altera por nada, respira con normalidad. El Mall Al Wahda mantiene sus visitas concentradas en las compras y no se inmuta por el ir y venir de enormes camionetas Patrol de color negro que imponen respeto al pasar transportando a toda velocidad a protagonistas del duelo de este miércoles entre el seleccionado de la Argentina y Emiratos Árabes. El estadio Al Nahyad vive otra realidad, a pesar de estar a un puñado de metros, porque todavía resuenan los gritos por Lionel Messi y compañía tras el entrenamiento abierto que realizó la Argentina aquí y este martes sigue con su vorágine porque Lionel Scaloni, el seleccionador nacional, apareció en escena para comenzar a dar algunas señales de cómo la Copa del Mundo invade su universo.

Sabe el DT que el compromiso de este miércoles es inevitable, no lo desea, preferiría sacarlo de su camino, pero sabe también que hay US$ 1.300.000 de razones para tener que asumir la empresa. No duda en dejar un mensaje claro respecto a cómo piensa diagramar su estrategia para no tener que sufrir contratiempos de cara al debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita. Todos aquí estaban esperando conocer cómo está el pulso del equipo, hasta los hijos de Rodolfo Arruabarrena (Lucas y Tomás), que charló con la prensa un rato antes, querían saber qué tenía para decir Scaloni, que lució como siempre: sereno, atento a cada pregunta para no ofrecer ninguna respuesta que lo comprometa y directo en su discurso.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en el estadio Al Nahyan de Emiratos Árabes en Abu Dhabi Anibal Greco

La actividad del equipo argentino no se detuvo aquí, volvió a trabajar en este estadio, pero sin nada de cámaras, tampoco con el grito de fanáticos locales. Ya es momento de pensar qué equipo dispondrá para enfrentarse a Emiratos Árabes, por eso Scaloni fue muy claro en ese sentido: “Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Mañana debe jugar un equipo con garantía física, no pondremos jugadores que corran riesgos. Tendremos el primer entrenamiento con todos los jugadores y armaremos el equipo en función de lo que veamos”.

Está preocupado, con su staff técnico lleva muchos días hablando sobre cómo dosificar las cargas de sus jugadores. Calma su ansiedad cuando puede ver que el estado de ánimo de los jugadores cuando se encontraron en el hotel Regis, el búnker de la Argentina en esta ciudad, está intacto. A pesar del cansancio acumulado, de las horas de viaje, en las habitaciones de los futbolistas reverdeció el espíritu de la burbuja de Ezeiza cuando el grupo se consolidó en la Copa América. De todas formas, sabe que debe tener especial cuidado en algunas piezas de su esquema: “Nicolás Tagliafico se entrenó aparte porque jugó el otro día y venía cansado por el viaje. Preferimos que no se entrene, pero no tiene ningún problema, en principio estará disponible. Marcos Acuña se perdió los últimos partidos de su equipo, viene arrastrando un problema, creo que tuvo un golpe en el gemelo. Lo evaluaremos en el entrenamiento. Y Cuti Romero está bastante bien. En el entrenamiento de hoy haremos algo un poco más exigente pensando en mañana. Ahí sabremos si estarán disponibles. No arriesgaremos a ninguno, no queremos problemas a futuro”.

La Argentina trabaja en Abu Dhabi antes de su desembarco en Qatar, para la Copa del Mundo https://twitter.com/Argentina

Más allá de su templanza cuando enfrenta a la prensa, Scaloni no descansa nunca. Desde que se confirmó la lesión de Giovani Lo Celso, trabaja con sus colaboradores día tras día en diseñar diferentes escenarios que le permitan resolver la encrucijada que se le presentó con esta baja: “Hemos jugado sin él, pero no tenemos jugadores similares por sus características de zurdo, ya que nos cubría un sector de la cancha. Pero cuando no ha estado, los compañeros que estuvieron cumplieron bien. Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido: alguna vez será un interior, otras un extremo metido adentro y hasta un delantero jugando ahí”, comentó el seleccionador de la Argentina.

Se atrevió a dar un paso más. No suele dar demasiados guiños acerca de cómo piensa armar sus equipos. Parece sentirse cómodo con la cuota de misterio sobre sus dibujos tácticos, sin embargo, permitió conocer un poco más acerca de qué alternativas maneja para crear sociedades con Lionel Messi: “Cuando jugó Papu [Gómez] y Mac Allister [Alexis], jugaron bien los dos. Incluso Palacios [Exequiel]. Cuando le tocó a Enzo [Fernández] los minutos que le tocó o Leandro [Paredes] como interior izquierdo. Tenemos muchas opciones. Hoy, sólo pensabas en el partido con Emiratos. Y tenemos una idea de cómo jugaremos el partido ante Arabia. Y una idea es esa”.

No se detiene su planificación, no quiere dejar nada fuera de su radar. Ya sabe cómo se moverá en los próximos días. Es de verdad que tiene este encuentro aquí, pero su cabeza está también en Doha, porque sabe que a su retorno deberá medir cómo está cada futbolista para el encuentro con Arabia Saudita. Aseguran los que lo conocen que no habla de otra cosa, que su cabeza está ahí, que incluso, el entrenamiento abierto del viernes próximo que realizará el equipo en la Universidad de Qatar, la concentración de la Argentina para la Copa del Mundo, será otro escenario más en el que podrá medir el estado de ánimo de los futbolistas para ese estreno.

Scaloni quiere dosificar las energías de sus futbolistas para minimizar riesgos y pretende potenciar la química del grupo Kamran Jebreili - AP

Las energías del grupo, son fundamentales para Scaloni. Por eso es que pidió especialmente que se reacondicione uno de los sectores de la concentración para colocar algunas parrillas y mantener la tradición de comer asado el día previo a los partidos. Incluso, sabe que esos detalles permiten tener en su mejor versión a Messi y que son guiños que alimenta el ánimo del rosarino: “A Messi lo veo como siempre. Bien, con ganas de disfrutar el Mundial. Disfrutando de sus compañeros, de los entrenamientos, de la estadía”.

No se detiene, no puede hacerlo, no quiere hacerlo. Scaloni camina por el estadio Al Nahyan con seguridad y con firmeza. Quiere saber cómo están todos, incluso, los que llegaron este miércoles, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister. No deja que nada se le escape. Saluda a cada uno a su paso, los árabes le hacen reverencias ante su gesto, se mete en el vestuario y allí se pierde en su mundo, en donde más cómodo se siente, en el laboratorio de su ilusión: “Estos son momentos para disfrutarlos. Soñamos como todo niño que alguna vez tuvo su primera camiseta de Argentina. Yo tengo la mía guardada. Claro que es un sueño”.