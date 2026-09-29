Eslovaquia venció 2-1 a Kazajistán, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el Košická futbalová aréna (KFA), con arbitraje de Patrik Kolaric. En un partido correspondiente al grupo C3 de la UEFA Nations League, Eslovaquia logró quedarse con la victoria por 2-1 frente a Kazajistán. A los 26 minutos, Leo Sauer marcó el primer gol del partido. Más tarde, a los 35 minutos, Ramazan Karimov igualó las acciones tras asistencia de Zhasulan Amir. Finalmente, a los 82 minutos, Dávid Hancko selló el triunfo eslovaco tras una asistencia de Ondrej Duda.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: Eslovaquia optó por un 4-3-3 mientras que Kazajistán se presentó con un 4-2-3-1. El compromiso estuvo marcado por la disciplina táctica y las sustituciones realizadas por los entrenadores. A los 66 minutos, Eslovaquia movió el banco con el ingreso de Tomás Bobcek por Leo Sauer. Por parte de la visita, fue destacable el cambio forzado a los 72 minutos, cuando Damir Kasabulat reemplazó al lesionado Islambek Kuat. En el apartado disciplinario, el partido fue intenso: Ramazan Karimov y Islambek Kuat fueron amonestados por Kazajistán, mientras que David Strelec y Martin Valjent vieron la tarjeta amarilla en el conjunto local.

Análisis estadístico del encuentro

La superioridad en el dominio de la pelota fue clara para el conjunto local, que registró una posesión del 74,7% frente al 25,3% de Kazajistán. A pesar de la resistencia visitante, la insistencia de Eslovaquia quedó reflejada en su volumen ofensivo: generaron un total de 17 disparos, de los cuales 8 fueron a portería, comparados con los apenas 3 tiros totales (2 a puerta) de su rival. La diferencia también se notó en la generación de jugadas de pelota parada, donde Eslovaquia consiguió 8 tiros de esquina contra solo 1 de la selección kazaja.

Contexto del grupo y cierre de la jornada

El triunfo de Eslovaquia consolida su desempeño en la fase de grupos de la UEFA Nations League, logrando capitalizar las oportunidades creadas en el segundo tiempo. Por su parte, Kazajistán deberá ajustar piezas de cara a los próximos compromisos del certamen tras una labor defensiva sacrificada que no alcanzó para rescatar puntos en territorio eslovaco. El equipo vencedor demostró una mayor eficacia en el último tramo del partido, lo cual fue determinante para romper la paridad definitiva en el marcador y sumar de a tres en esta segunda jornada.