Fernando Alonso renovó con Aston Martin y seguirá en la Fórmula 1 en 2027

Fernando Alonso todavía no está dispuesto a bajarse de un Fórmula 1. A los 45 años y después de varios meses en los que mantuvo abierta la incógnita sobre su futuro, el español confirmó este martes que renovó su contrato con Aston Martin y continuará en la máxima categoría durante la temporada 2027. El bicampeón mundial decidió extender una carrera que comenzó hace un cuarto de siglo y apostar nuevamente por un proyecto que atraviesa un presente muy complejo.

“Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1. Me tomé mi tiempo para decidirme, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel”, expresó Alonso en el comunicado con el que terminó con las especulaciones.

Seguirá la dupla Stroll y Alonso en Aston Martin astonmartinf1.com

La decisión estaba lejos de ser una formalidad. Su vínculo como piloto terminaba al cierre de esta temporada y durante buena parte del año el español evitó confirmar qué haría en 2027. Incluso llegó a admitir en Madrid que aquella quizá podía ser su última carrera en España. También había condicionado su continuidad a la evolución de una Fórmula 1 que no lo conforma, especialmente desde la introducción del nuevo reglamento técnico para este año, con un mayor protagonismo de la potencia eléctrica.

Finalmente, eligió seguir. “Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarlo a tener éxito. Creo sinceramente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, personas increíbles, socios e instalaciones”, agregó el español, que se incorporó a Aston Martin en 2023 después de su paso por Alpine.

A message from Fernando. pic.twitter.com/4qbPIoQRCe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

Su permanencia representa además una fuerte apuesta por una escudería que está muy lejos del escenario que Alonso imaginaba cuando desembarcó en Silverstone. Su primera temporada había despertado ilusión, con seis podios en los primeros ocho Grandes Premios. Desde su llegada en 2023, el español disputó 85 carreras con Aston Martin y consiguió ocho podios, incluidos dos segundos puestos. Desde aquel comienzo, el rendimiento decayó y la nueva era reglamentaria profundizó los problemas.

Después de 15 fechas de la temporada 2026, Aston Martin ocupa el décimo puesto del campeonato de constructores, con apenas tres puntos, todos obtenidos por Alonso, y sólo se encuentra por delante de Cadillac. Uno de los principales problemas estuvo en la falta de competitividad del motor Honda, mientras el equipo todavía intenta aprovechar la llegada de Adrian Newey, uno de los diseñadores más exitosos de la historia de la categoría.

Ese contexto alimentó durante meses las dudas sobre la continuidad del español. Alonso no escondió sus críticas hacia la nueva F1 y mantuvo conversaciones con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. Sin embargo, finalmente decidió darle otra oportunidad al proyecto de Aston Martin.

Lance Stroll, de 27 años, también confirmó su continuidad para 2027 en Aston Martin astonmartinf1.com

La escudería también confirmó la continuidad de Lance Stroll, que llegó a la estructura en 2019 y en 2027 afrontará su 11ª temporada en la Fórmula 1. Será, además, el quinto año consecutivo con la misma pareja de pilotos: Aston Martin destacó que Alonso y el canadiense conforman la dupla más experimentada de la parrilla y valoró la estabilidad que aportarán al desarrollo del proyecto.

“Lance y Fernando han sido una parte fundamental de nuestro camino y estamos muy satisfechos de confirmar que continuarán con nosotros en el próximo capítulo del equipo”, señaló Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin. Y añadió: “Contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimiento aporta un enorme valor a toda la organización”.

El empresario canadiense además añadió: “Estamos aquí para ganar y, aunque nuestro enfoque a corto plazo sigue siendo mejorar el rendimiento, creo que tenemos el talento de primer nivel mundial que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo”, afirmó.

Para Alonso, la renovación agrega otro capítulo a una trayectoria extraordinariamente extensa. Debutó en la Fórmula 1 en 2001 con Minardi y conquistó los títulos de 2005 y 2006 con Renault. Luego pasó por McLaren y Ferrari, regresó a la escudería británica y abandonó la categoría al finalizar 2018. Después de competir en otras disciplinas, entre ellas las 500 Millas de Indianápolis, las 24 horas de Le Mans y el Rally Dakar, volvió a la F1 en 2021 con Alpine y dos años más tarde se incorporó a Aston Martin.

El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso conduce durante el Gran Premio de Fórmula 1 el domingo 13 de septiembre de 2026, en Madrid Manu Fernandez - AP

Ya acumula 440 Grandes Premios y es el piloto más veterano de la parrilla. Su próximo desafío será todavía más singular: durante la temporada 2027 cumplirá 46 años y seguirá enfrentándose a una generación de competidores que, en algunos casos —como el propio argentino Franco Colapinto—, nació cuando él ya corría en la Fórmula 1.

La edad, al menos por ahora, no modificó su convicción. “Espero crear más recuerdos en la pista frente a los apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial”, cerró Alonso.