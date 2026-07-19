España venció 1-0 a Argentina, por el Mundial 2026

El 19 de julio de 2026 a las 16.00, España y Argentina protagonizarun un encuentro decisivo para definir al gran campeón del torneo. El partido se disputó en el New York New Jersey Stadium y contó con el arbitraje de Slavko Vincic. En esta instancia culminante, España impuso sus condiciones y se quedó con un triunfo por 1-0, asegurando así su victoria en la jornada Final.

El gol del campeonato y las propuestas tácticas

Desde el inicio, ambos equipos mostraron posturas distintas: España se paró con un esquema 4-2-3-1, mientras que Argentina optó por una formación 4-4-2. El cerrojo defensivo se mantuvo durante el tiempo reglamentario, obligando a jugar el tiempo suplementario. Finalmente, a los 106 minutos, Ferran Torres marcó el primer gol tras asistencia de Nico Williams, anotación que terminó valiendo el título.

Dominio español en las estadísticas

Si bien el resultado fue ajustado, los números reflejaron el claro dominio de España a lo largo del juego. El conjunto europeo mantuvo un 65,1% de posesión del balón frente al 34,9% de Argentina. Esa tenencia se tradujo en una lluvia de ocasiones: generaron 20 tiros (12 con dirección a puerta) y dispusieron de 9 tiros de esquina. En contraste, el seleccionado sudamericano tuvo grandes dificultades para atacar, logrando apenas 2 remates totales y 4 córners durante todo el desarrollo del partido.

Cambios estratégicos y amonestaciones clave

Las modificaciones en el segundo tiempo fueron determinantes para romper la paridad. A los 62 minutos, el cuerpo técnico movió el banco: ingresó Ferran Torres por Mikel Oyarzabal, y pocos minutos después, a los 75, entró Nico Williams por Álex Baena. Del lado de Argentina, la frustración se evidenció en la cantidad de tarjetas recibidas, quedando incluso en inferioridad numérica para los minutos finales.