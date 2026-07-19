España venció 1-0 a Argentina, por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada Final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El 19 de julio de 2026 a las 16.00, España y Argentina protagonizarun un encuentro decisivo para definir al gran campeón del torneo. El partido se disputó en el New York New Jersey Stadium y contó con el arbitraje de Slavko Vincic. En esta instancia culminante, España impuso sus condiciones y se quedó con un triunfo por 1-0, asegurando así su victoria en la jornada Final.
El gol del campeonato y las propuestas tácticas
Desde el inicio, ambos equipos mostraron posturas distintas: España se paró con un esquema 4-2-3-1, mientras que Argentina optó por una formación 4-4-2. El cerrojo defensivo se mantuvo durante el tiempo reglamentario, obligando a jugar el tiempo suplementario. Finalmente, a los 106 minutos, Ferran Torres marcó el primer gol tras asistencia de Nico Williams, anotación que terminó valiendo el título.
Dominio español en las estadísticas
Si bien el resultado fue ajustado, los números reflejaron el claro dominio de España a lo largo del juego. El conjunto europeo mantuvo un 65,1% de posesión del balón frente al 34,9% de Argentina. Esa tenencia se tradujo en una lluvia de ocasiones: generaron 20 tiros (12 con dirección a puerta) y dispusieron de 9 tiros de esquina. En contraste, el seleccionado sudamericano tuvo grandes dificultades para atacar, logrando apenas 2 remates totales y 4 córners durante todo el desarrollo del partido.
Cambios estratégicos y amonestaciones clave
Las modificaciones en el segundo tiempo fueron determinantes para romper la paridad. A los 62 minutos, el cuerpo técnico movió el banco: ingresó Ferran Torres por Mikel Oyarzabal, y pocos minutos después, a los 75, entró Nico Williams por Álex Baena. Del lado de Argentina, la frustración se evidenció en la cantidad de tarjetas recibidas, quedando incluso en inferioridad numérica para los minutos finales.
- A los 40 minutos, Lisandro Martínez recibió la primera tarjeta amarilla por una infracción.
- A los 92 minutos, Enzo Fernández vio su segunda tarjeta amarilla por una falta táctica y fue expulsado del partido.
- Otros jugadores amonestados en el elenco argentino fueron Leandro Paredes, Cristian Romero y Alexis Mac Allister.
- 1
Macri, antes de la final: su relación con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota que casi lo deja soltero
- 2
La final que pudo tener a Messi del otro lado: cómo España intentó convencerlo de cambiar de selección
- 3
Goleador del Mundial 2026: cómo está la tabla, con Kylian Mbappé y Lionel Messi
- 4
Argentina vs. España: la mejor delantera enfrenta a la mejor defensa en una batalla táctica entre dos equipos espejados