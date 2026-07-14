España venció 2-0 a Francia, por el Mundial 2026

En un enfrentamiento decisivo por el pase a la gran final, España logró imponerse ante Francia por 2-0 este 14 de julio de 2026. El encuentro, disputado a las 16.00 en el Dallas Stadium bajo el arbitraje de Iván Barton, permitió que el conjunto español sellara su clasificación al duelo por el título. A los 22 minutos, Mikel Oyarzabal marcó el primer gol tras una ejecución de penal. Posteriormente, a los 58 minutos, Pedro Porro anotó el segundo tanto tras una asistencia de Dani Olmo.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo en una instancia de eliminación directa. Sin embargo, el desarrollo se vio condicionado por los incidentes físicos y las variantes desde el banco. Francia sufrió temprano la baja de William Saliba a los 30 minutos por lesión, siendo reemplazado por Maxence Lacroix. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes ofensivas y refrescar el mediocampo; en España, destacaron los ingresos de Ferran Torres, Mikel Merino y Nico Williams en la recta final para asegurar el resultado.

Análisis estadístico del encuentro

El trámite del partido reflejó una paridad que se rompió por la eficacia en los metros finales. En cuanto a las estadísticas, España registró una posesión del 50,8% frente al 49,2% de Francia. En el rubro de remates, ambos equipos totalizaron 10 disparos cada uno, aunque la precisión favoreció al equipo ganador, que supo capitalizar sus oportunidades. Por su parte, el equipo francés intentó presionar con insistencia mediante tiros de esquina, acumulando 7 corners contra apenas 1 del seleccionado español.

Disciplina y cierre

El compromiso fue disputado con intensidad, lo que derivó en la aplicación de disciplina arbitral. Adrien Rabiot y Kylian Mbappé vieron la tarjeta amarilla por el lado de Francia, mientras que Marc Cucurella fue amonestado en España. Con este resultado, España avanza a la final del certamen, dejando a Francia eliminada de la competición en un cruce que demostró la exigencia extrema de esta fase definitoria en el camino hacia la consagración mundial.