Estados Unidos califica la semifinal Argentina-Inglaterra como de alto riesgo y extrema las medidas de seguridad

ATLANTA (enviado especial).- A poco más de 24 horas del partido más trascendental del Mundial 2026, las autoridades de Estados Unidos catalogaron este lunes a la semifinal entre Argentina e Inglaterra como el encuentro de mayor riesgo de toda la competencia.

Antes de la llegada de las delegaciones a Atlanta, para el histórico enfrentamiento de pasado mañana, los hoteles donde estarán concentrados los jugadores contaban con una fuerte custodia policial.

Este lunes, efectivos de la policía de Atlanta se apostaron en las inmediaciones del hotel donde se hospeda Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Teniendo en cuenta los antecedentes y la convocatoria de ambas hinchadas, que llegarán en masa a esta ciudad en las próximas horas, las fuerzas de seguridad llevarán adelante un operativo en las calles, pero especialmente, en los alrededores y en el interior del Mercedes Benz Stadium, para extremar las medidas de prevención.

Este lunes hubo una reunión de alto nivel en el Centro Internacional de Cooperación Policial, en Leesburg, Virginia. Allí estuvieron representantes de la FIFA, del FBI y de las policías de Atlanta y Miami, donde vive la mayor comunidad de argentinos en Estados Unidos y que tienen previsto un fuerte desplazamiento para ver el partido.

También participaron del encuentro funcionarios de seguridad ingleses y argentinos, entre ellos Alejandro Eboli, de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y el Director Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad argentino, hubo recomendaciones a las autoridades norteamericanas para minimizar cualquier incidente en el perímetro del estadio y en las tribunas.

Les insistieron en separar lo más posible a los hinchas. En los partidos del Mundial, Argentina siempre ocupó una cabecera pero sus aficionados estuvieron repartidos por varios sectores del estadio. Por primera vez, la selección jugará contra otra que arrastra una gran c

Como resultado de la reunión, según se informó, se acordó que la parcialidad argentina accederá al estadio por la puerta 4, mientras que la parcialidad inglesa lo hará por la puerta 3.

Los argentinos estarán ubicados en una de las cabeceras del Mercedes Benz Stadium, separados de los ingleses que ocuparán la otra Aníbal Greco - La Nación

El partido se jugará en el Atlanta Stadium, uno de los más grandes y lujosos de Estados Unidos. Inaugurado en 2017, su gran atractivo es la pantalla de 360 grados más grande del mundo. Costó cerca de 1500 millones de dólares y allí juegan las dos franquicias de la ciudad, los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United, de la MLS de fútbol. Por eso las medidas de seguridad para este partido serán algo atípico en esta ciudad del sudeste norteamericano.

En la reunión celebrada en Virginia se acordó además un refuerzo importante de policías en los alrededores del estadio. La seguridad privada que suele trabajar en las tribunas y en los espacios comunes también será ampliada.

Además, se reforzará la seguridad la zona del Fan Fest, donde el martes se proyectará en pantalla gigante el partido entre España y Francia.

Habrá, en paralelo, un despliegue de la policía migratoria, conocida como ICE, del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Deparment), pero no para hacer redadas, sino para control de venta ilegal de entradas y “mercancía falsificada”. También refuerzan controles en rutas de transporte para interceptar actividades vinculadas al tráfico de drogas.

A pocas horas

Falta poco más de un día y miles de argentinos llegarán a Atlanta desde distintos puntos. Los que estuvieron el sábado para el partido contra Suiza en Kansas City recorrieron cerca de 1.200 kilómetros hasta Atlanta. Lo hicieron por avión y también por tierra. También llegarán desde Miami y otras ciudades norteamericanas. Incluso desde la Argentina hubo un refuerzo de vuelos.

Mientras la selección de Scaloni se despidió de su búnker en Kansas y aterrizó este lunes por la noche en Atlanta, los hinchas se preparan para el penúltimo banderazo de este Mundial, que promete ser masivo. El partido contra los ingleses superará la asistencia de la convocatoria del lunes pasado en la misma ciudad, cuando miles de hinchas se congregaron en el Piedmont Park de Atlanta en la antesala de los octavos de final 2026 contra Egipto.

Esta vez no estarán “solos” en la ciudad.

Inglaterra tiene una de las hinchadas más convocantes de esta Copa del Mundo. El país, con tradición futbolera parecida a la argentina, cuenta con el apoyo de la enorme comunidad de británicos que residen en Estados Unidos. Como también pasa con los argentinos, para este torneo viajaron miles de hinchas ingleses desde el otro lado del Atlántico. Franceses y españoles, que animarán la primera semifinal, solo cuentan con apoyos de residentes en este país y los neutrales, porque muy pocos viajan desde sus países.

Todo esto, sumado a la rivalidad que rodea el duelo, explica por qué los precios de las entradas para Argentina-Inglaterra casi duplican Francia-España.

Los boletos más accesibles, en los lugares alejados del césped, se ofrecen a partir de los 2.000 dólares en la reventa. Por su lado, los tickets de la categoría 1, más cerca del campo del juego, se ofrecen a partir de los 3.500 dólares. Los paquetes de hospitality, que incluyen palcos vip, se pueden conseguir a partir de los 10.000 dólares.

En tanto, para la semifinal del martes en Dallas entre franceses y españoles, los tickets más accesibles arrancan en 1.000 dólares y la categoría 1, en 2.000 dólares. El lunes todavía se conseguían entradas.