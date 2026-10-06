España venció 2-1 a Croacia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Stadion Poljud, con el arbitraje de Erik Lambrechts. En un partido vibrante, España logró remontar el marcador ante Croacia para sellar una victoria clave por 2-1. A los 17 minutos, Ivan Perisic abrió el marcador para el conjunto local. Sin embargo, en la segunda mitad, Mikel Merino se convirtió en el protagonista de la jornada al anotar por duplicado: a los 61 minutos marcó el primer gol tras una asistencia de Dani Olmo, y a los 88 minutos sentenció el resultado tras un pase de Martín Zubimendi.

El desarrollo táctico y los cambios

Ambos equipos plantearon esquemas definidos, con Croacia apostando a un 4-5-1 mientras que España se presentó con un 4-3-3 ofensivo. La estrategia del entrenador visitante resultó determinante: a los 45 minutos ingresó Mikel Merino por Álex Baena, un movimiento que cambió el rumbo del compromiso. Más tarde, a los 71 minutos, Martín Zubimendi entró al campo en lugar de Rodrigo Hernández Cascante, aportando la frescura necesaria para alcanzar el segundo tanto sobre el final del tiempo reglamentario.

Disciplina y fricción en el campo

El rigor defensivo fue una constante que terminó afectando a Croacia. Ivan Perisic, tras recibir una amonestación a los 21 minutos, fue finalmente expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla a los 78 minutos tras una infracción. Además, Luka Modric fue amonestado a los 64 minutos. Por el lado de España, tanto Rodrigo Hernández Cascante como Víctor Muñoz recibieron cartulinas amarillas por juego brusco, en un tramo final donde la tensión se apoderó del desarrollo.

Análisis estadístico del choque

El dominio de la posesión fue claramente para el equipo visitante, que registró un 72,1% frente al 27,9% de los croatas. A pesar de que ambos seleccionados finalizaron con 10 disparos totales, la puntería fue diferente: Croacia inquietó con 5 tiros a puerta, mientras que España, con mayor paciencia en el traslado, capitalizó sus oportunidades con 3 remates al arco que resultaron efectivos para dar vuelta el marcador en el Stadion Poljud. Con 6 córners a favor, el visitante también mostró mayor insistencia en las jugadas de pelota parada.