Novak Djokovic se consagró campeón del ATP de Pekín por séptima vez y llegó a los 102 títulos en su carrera

Novak Djokovic sigue reescribiendo la historia del tenis. A los 39 años y cuatro meses, conquistó el título número 102 de su cinematográfica carrera. En el ATP 500 de Pekín, donde sostiene un impactante invicto de 34-0, el serbio celebró la conquista con cierta sorpresa tras un abrupto final en la definición con Alex De Miñaur (9°, 27 años): el australiano sufrió dificultades musculares en la pierna izquierda, tras el primer set se fue de la cancha para ser atendido por el médico, regresó con un vendaje y, aunque conservó el primer turno de servicio, se retiró cuando Nole triunfaba por 7-6 (7-3) y 0-1.

Novak Djokovic, impactante: a los 39 años y cuatro meses ganó, en el China Open, su título número 102 Achmad Ibrahim - AP

“Quiero pedirle disculpas a la afición. Me hubiese gustado poder terminar”, se limitó a expresar De Miñaur durante la ceremonia de premiación. A su lado, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia (con 24), lo escuchó respetuosamente. Con esa facilidad que ostenta para hablar distintos idiomas, dirigió algunas palabras en chino y, luego, en inglés, apuntó: “La última vez que había jugado aquí había sido hace once años. Siempre tengo expectativas con este torneo, donde nunca perdí. Es importante y desafiante, once años después, poder ganarlo de nuevo. He tenido problemas físicos en los últimos tiempos, pero sé que cuando me siento bien puedo demostrar cosas importantes. Gracias a mi equipo por acompañarme en medio de todos los inconvenientes que sufrimos”, apuntó Djokovic, con Viktor Troicki (12° en 2011) como entrenador.

El retiro de De Miñaur

😔 Así fue el momento donde De Miñaur decidió no continuar con el encuentro ante Djokovic.



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Tras vencer al número 2, Alexander Zverev, en los cuartos de final, al número 6, Daniil Medvedev, en las semifinales, y al 9°, De Miñaur, en la definición, el balcánico registró tres victorias ante rivales del top 10 en un mismo torneo por primera vez desde las ATP Finals de 2023. Además, mejoró su balance de 5-2 contra rivales del top 10 en esta temporada. El de Pekín es su primer título en el año: ahora, con los 102 en total, quedó a uno de la marca de Roger Federer, y a siete del récord de Jimmy Connors, que ganó 109 entre 1972 y 1989.

“Es una sensación un poco extraña, para ser honesto”, dijo Djokovic. Y agregó: “Quiero celebrar, porque he jugado una de las mejores semanas de los últimos dos años. Al mismo tiempo, Alex se retiró al comienzo del segundo set, así que no me parece bien saltar de alegría. Pero en el fondo, estoy muy orgulloso de este logro”. Nole se consolidó como el jugador con más títulos sobre superficie dura de la historia, con 73, dos más que Federer.

El respetuoso saludo entre De Miñaur y Djokovic tras la final del ATP de Pekín Andy Wong - AP

Vaya curiosidad: de las 102 finales que Djokovic ganó en el circuito, esta de Pekín fue la primera por retiro. El título en el China Open ahora coloca a Nole como número 8 en el ranking en vivo (+3) y consolida sus opciones de clasificación para el Masters de fin de año, del 23 al 29 de noviembre, en Bolonia.

La imagen de Djokovic sosteniendo el trofeo dorado de Pekín sigue maravillando. El atleta nacido en Belgrado se encumbró como en el primer tenista capaz de levantar al menos un trofeo ATP durante 21 temporadas consecutivas (2006-26), remarcando una capacidad única para mantenerse longevo.